Detingut un conductor drogat que conduïa de forma temerària al doble de la velocitat permesa

Una unitat de la Policia Municipal de Sabadell va detenir dijous al vespre un conductor que circulava de manera temerària, sota la influència de substàncies estupefaents i superant el límit de velocitat permès a la zona. L’escena va tenir lloc poc abans de les 21 hores al carrer del Doctor Crehueras, a prop de la plaça del Gas, al Centre.

En un primer moment, els agents van identificar el conductor del turisme, de 52 anys, que circulava de forma temerària. En fer-li la prova, l’home va donar positiu en Drogotest per THC i cocaïna. Finalment, va acabar detingut per conducció temerària, circular al volant sota els efectes de les drogues i per excés de velocitat penal, segons han precisat fonts policials.