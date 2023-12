Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

El futur de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa ha estat protagonista els darrers dies de l’any, amb una modificació de la llei que ha de permetre tirar endavant el projecte.

La construcció de la ronda, carretera que unirà el Quart Cinturó amb la carretera de Castellar a través de Can Deu passa en mans del Govern de la Generalitat. El Consell de Ministres ha traspassat les competències al departament de Territori, que s’haurà d’encarregar de licitar i executar els treballs.

La cua des de les cinc de la tarda del dimecres recorria el passeig de la plaça Major, arribant pràcticament fins al passeig de Manresa. Gairebé dues hores abans del primer passi del ‘Somriu al Nadal’, els més petits, acompanyats de pares, germans, amics i avis, esperaven expectants l’estrena de l’espectacle nadalenc de Sabadell. Molts d’ells, vinguts des de diferents punts de la geografia catalana.

La macropanera d’Atendis ja té guanyador. El número premiat de la panera solidària ha estat el 3691. El sorteig s’ha celebrat, com és habitual, aquest dimecres 28 de desembre davant de notari.

Arribem al final de l’any 2023, que ha deixat moments icònics que hem pogut fotografiar. Les imatges serveixen per fer un recorregut i recordar alguns dels instants que han marcat l’actualitat sabadellenca dels darrers 12 mesos.

El Sistema de Salut de Catalunya té tots els dispositius assistencials preparats per donar resposta a l’increment de la circulació de virus respiratoris, com cada any quan comença la temporada epidemiològica de l’hivern. Per això, Salut ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i calma a la ciutadania ja que els centres sanitaris experimenten activitat normal per aquestes dates.