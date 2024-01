De Sabadell a l’Alguer amb 24 nadales en català a sota el braç

El passat desembre es va inaugurar a la població italiana de l’Alguer, la Nadala de l’any 2023, coincidint amb la vint-i-quatrena exposició de la col·lecció Il·lustració i poesia catalana que realitza el promotor cultural sabadellenc Joan Rios Masanell –que es pot visitar fins al 20 de gener als locals de l’Obra Cultural de l’Alguer–. “Aquest recull de nadales s’han exposat a diferents llocs dels països catalans”, apunta Joan Josep Rios, comissari de l’exposició i fill del promotor cultural Joan Rios, que afegeix que “ja hem passat per Andorra, el País Valencià i arreu de Catalunya, com a Girona o Barcelona, que vam estar al Liceu amb la voluntat d’apropar el Nadal amb artistes de parla catalana als veïns d’arreu”. Hi han participat destacats artistes i poetes de països de parla catalana, que interpreten un text poètic vinculat amb Nadal. La presentació de la nadala d’aquest any a l’Alguer, de les 24 que formen la col·lecció, ha estat il·lustrada pel destacat artista alguerès Antonello Alloro, amb una poesia del també il·lustre poeta alguerès Antonio Ballero de Candia, que uneixen els dos símbols universals de Nadal.

Va presidir l’acte el president de l’Obra Cultural de l’Alguer Giuseppe Tilloca, l’activista cultural i polític Carlo Sechi i Joan Josep Rios, comissari de l’exposició, qui va fer una exposició històrica dels inicis de la voluntat del seu pare, que per assumptes personals no hi va poder assistir, de transmetre la felicitació de Nadal amb il·lustracions d’artistes i poetes catalans, per tal de contribuir a la projecció del sentiment artístic i literari a través del simbolisme de Nadal. “Aquest any ha estat encara més singular perquè la plataforma de la llengua va comprar ara fa quinze dies l’espai on hi ha la col·lecció”, apunta Joan Josep Rios. “Malgrat la distància, ens sentim germans amb l’Alguer”, conclou.