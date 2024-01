Els Reis d’Orient arriben a Sabadell amb una cavalcada passada per aigua

Sota la pluja. Així van rebre els sabadellencs als Reis d’Orient. La cita, que va arrencar puntual a les 18 h a la plaça de la Nova Creu va desenvolupar-se sense incidències fins a la seva arribada la Rambla, on un intens ruixat va obligar l’Ajuntament a activar el pla alternatiu que havia previst.

Minuts abans, centenars de famílies i infants sabadellencs omplien els carrers. L’emoció era palpable a les cares d’uns petits que des del primer moment ja es mostraven nerviosos. “Vull que arribin ja i que em portin molts caramels” cridava un petit amb entusiasme. Ben a la vora, un altre demanava pel Llaminer, mentrestant es produïen les corredisses d’última hora per obtenir el millor angle de visió.

Il·lusió inicial

Tot i la previsió de fortes precipitacions els primers instants de la cavalcada van transcórrer amb força normalitat, permetent que els seus primers espectadors poguessin gaudir de les novetats d’enguany, compostes per una nova carrossa, el vestuari renovat de les comparses-un 45%-, noves músiques i nous elements visuals. Així, com és habitual, avançava la tarda. Fins que la fina pluja, que havia començat a caure a l’inici de la Cavalcada, va augmentar la seva intensitat. És per això que a l’altura de la Rambla es van començar a repartir capelines entre les comparses participants en la comitiva.

Aquesta va prosseguir el seu recorregut programat fins a l’altura del carrer de Sant Pere, on es va decidir emprendre el pla alternatiu, com bé havien avisat durant el matí les xarxes de l’Ajuntament. La primera mesura va consistir a publicar un vídeo a xarxes socials en què els tres reis d’orient es dirigien als sabadellencs, sobretot als més menuts: “A causa de les inclemències del temps ens hem vist obligats a reduir la comitiva reial, però no us preocupeu us portarem els vostres regals i també carbó per aquell qui el mereixi!”, expressaven amb un to alegre, tot recomanant que tothom anés a dormir ben d’hora.

Confusió i pla alternatiu

L’avís va arribar bé a xarxes, però no va ser el cas dels carrers, on sota una intensa pluja els tècnics i operaris s’afanyaven per desviar la majoria de les carrosses cap a Fira Sabadell. Això va comportar moltes confusions i gairebé una mitja hora plena d’incògnites en les quals els sabadellencs que es trobaven a peu de carrer no sabien si la Cavalcada s’havia acabat o si es tornaria a reprendre. D’aquesta manera es podien veure escenes de gent amunt i avall sense tenir un rumb fix i nens preguntant als seus pares si aquell any es quedarien sense donar la seva carta a ses majestats.

Mentrestant, al mateix carrer de Sant Pere i a contrarellotge s’anava preparant el pla alternatiu. Aquest va consistir a retirar tots els figurants que anaven a peu, distribuïts en les comparses dels carboners i també les carrosses de caramels, que van deixar de llançar dolços per motius de seguretat. A continuació es va procedir a ajuntar als tres reis d’orient en una única carrossa -la dels astròlegs- i prosseguir la Cavalcada sense llums, música ni espectacle, però sí amb el camió dels regals. Aconseguir-ho, tot i això, no va ser fàcil. Ja que la carrossa es trobava aturada just al davant de la plaça de Sant Roc i enmig de tota una gentada que encara no havia estat informada de la represa de la comitiva. És per això que, un per un, ses majestats van haver de recórrer el tram des del carrer de Sant Pere fins a la plaça.

D’aquesta manera, i enmig d’un mar de paraigües, capelines i gent gravant va ser com els reis de l’Orient es van anar obrint pas fins a arribar al seu destí. Un cop allà van poder pujar a la carrossa i sota la pluja que encara queia, però mostrava símptomes de començar a afluixar, van poder prosseguir el seguici. Va ser així com, en format reduït, ses majestats van anar avançant pels carrers i barris de la ciutat recorrent els últims trams de la Cavalcada, tot recollint les cartes dels infants i escoltant els seus desitjos. Així doncs, els reis mags van aconseguir completar una Cavalcada que, en aquesta edició, serà recordada per la pluja i per la singular imatge de ses majestats caminant entre un mar de paraigües.