La Torre d’en Feu es converteix en el sisè bé cultural d’interès nacional de Sabadell

El 4 de gener de 2024 serà recordat per l’Associació Cultural Can Feu, que ha anunciat que la Generalitat de Catalunya ha declarat la Torre d’en Feu com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), el màxim grau de reconeixement d’un edifici protegit. La notícia l’ha comunicat l’associació aquest dijous, dia en què fa 100 anys de la mort de qui fou el propietari de l’immoble, Josep Nicolau d’Olzina.

La nova presidenta de l’Associació Cultural Can Feu, Anaïs Brusau, ha assegurat en una roda de premsa celebrada als peus del castell que el reconeixement s’ha obtingut gràcies a una petició de la pròpia associació que s’ha tramitat en els últims set mesos i això ha de permetre “empènyer que tingui ús”. Segons Brusau, obtenir aquest reconeixement és una fita “molt important perquè és el sisè patrimoni de la ciutat declarat BCIN”. Només tenen aquesta categoria la torre Berardo, el molí d’en Mornau, la Casa Duran, el castell de Ribatallada (en estat ruïnós) i el casal Antoni Casanovas (seu del Museu d’Història). Tenir un altre bé cultural d’interès nacional posa deures a l’Ajuntament, segons Brusau, “perquè és l’actual propietari i ha de conservar el patrimoni. I això ens obre les portes per optar a més subvencions per conservar-lo”. També ha remarcat que aquest reconeixement dota la Torre d’en Feu d’un major reconeixement i difusió.

Subvenció de 177.000 euros

L’Associació Cultural Can Feu també ha anunciat aquest dijous que l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 177.000 euros per rehabilitar part del castell, la qual cosa ha estat confirmada pel consistori. Des del Govern, el segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, ha explicat al D.S. que “ho valorem positivament perquè entemen que suposa un major reconeixement i protecció” i desitja que això “no es quedi aqui i també comporti una implicació de la Generalitat de Catalunya en el manteniment i recuperació d’aquest edifici”. Cortés subratlla que la declaració de BCIN “va en la línia del nostre compromís de recuperar l’edifici com hem demnostrat amb el projecte de rehabilitació que tenim i les diferents fases que estem desenvolupant, en concret, aquelles fases inicials destinades a evitar-ne la degradació i d’aquí la subvenció concedida per finançar part d’aquestes actuacions”.

Preguntada pels usos que hauria de tenir el castell, Anaïs Brusau ha explicat que “la prioritat que tenim ara és que es consolidi perquè està molt malmès i invertir aquests esforços perquè no caigui. És el que més ens preocupa i ens urgeix”. L’associació confia que durant la Festa Major d’aquest any ja hagin començat les obres de consolidació estructural que té previstes fer l’Ajuntament, amb un pressupost de prop de 500.000 euros que preveia assumir el consistori i que ara, amb aquesta subvenció, costarà menys. De moment, aquest diumenge, 7 de gener, hi haurà la visita guiada a l’exterior de la Torre d’en Feu que l’associació organitza cada mes i servirà, també, de celebració i homenatge per aquesta notícia. El punt de trobada és a les 10 h al carrer de Colòmbia.