Què puc fer amb l’arbre de Nadal si no vull guardar-lo a casa? Malgrat que no s’ha engegat cap iniciativa concreta en aquesta sentit a Sabadell, igual que en anys anteriors, els sabadellencs que no vulguin guardar l’arbre a casa tenen alternativa. L’arbre de Nadal és considerat com a voluminós i, per tant, és susceptible de ser retirat pel servei de retirada sempre que es truqui prèviament per avisar al telèfon gratuït 900 222 234. En aquest sentit, els exemplars també es poden dipositar per part dels particulars a la deixalleria. Els elements nadalencs es poden portar als punts blaus, però no al mobiblau (deixalleria mòbil) ni a les minideixalleries.

En altres ciutats catalanes, s’han presentat iniciatives específiques per afrontar el moment de desprendre’s dels arbres. A Barcelona, per exemple, l’Ajuntament ha instal·lat 227 punts de recollida d’arbres de Nadal als 10 districtes de la capital catalana que estaran operatius fins al 17 de gener.