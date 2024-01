Tres sabadellencs són protagonistes a l’Europeu d’handbol a Alemanya

Trident sabadellenc. Alemanya s’ha convertit en l’epicentre del món de l’handbol amb l’inici del Campionat d’Europa i un nou rècord d’assistència: més de 50.000 espectadors van presenciar el duel entre l’amfitrió i Suïssa gràcies a la reconversió d’un estadi de futbol en pavelló per a l’ocasió.

La selecció espanyola que dirigeix Jordi Ribera s’estrena aquest divendres (20.30 h) contra Croàcia amb un doble objectiu final: lluitar pel podi i l’única plaça directa pels Jocs Olímpics de París. El combinat estatal ha estat finalista en les quatre últimes edicions i va guanyar el 2018 i 2020.

En clau sabadellenca, també es produeix un fet històric. Per primera vegada en una competició de la selecció estatal hi haurà tres jugadors sabadellencs: Aleix Gómez (FC Barcelona), Dani Fernández (Sttutgart) i Ian Tarrafeta (PAUC francès). Per diverses circumstàncies, com absències a les convocatòries o lesions, això no havia estat possible. Aleix està plenament consolidat i s’ha convertit en una figura rellevant en l’àmbit internacional mentre que Dani i Ian s’estan fent un forat entre els millors.

“És un tema especial i Sabadell serà la ciutat que més aporta a la selecció. No és gens habitual. Fins ara no havíem pogut coincidir els tres junts en cap competició internacional i fa gràcia. Ens sentim orgullosos i significa un fet important per a nosaltres i també per a la ciutat”, ha explicat Ian Tarrafeta hores abans de marxar a terres alemanyes.

Són encara molt joves i amb un gran recorregut al davant. L’Aleix (26 anys) i l’Ian (25) van formar-se a les categories inferiors de l’OAR Gràcia encara que de ben petits ja van ser reclutats per equips grans, com el FC Barcelona o el BM Granollers respectivament. El central fa quatre anys que juga a les files del PAUC francès. El Dani (22 anys) va passar pel Creu Alta i Sant Quirze abans de marxar al club blaugrana. Després va militar en el CG Cangas asturià i actualment és una peça important en el TVB 1989 Stuttgart alemany, on l’handbol es viu amb gran passió, gairebé com el futbol.

París, gran objectiu

En l’aspecte col·lectiu, Ian Tarrafeta subratlla que “arribem molt bé a aquest Europeu. La preparació ha estat molt positiva, i l’equip afronta amb moltes ganes i una motivació extra la competició perquè hi haurà una plaça olímpica en joc i és un dels nostres grans objectius de la temporada”. Accedirà el campió exceptuant França i Dinamarca que ja tenen plaça assegurada. La potent selecció de Croàcia serà el primer rival. Romania i Àustria completen aquesta primera fase de grups.