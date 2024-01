Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La situació de sequera torna a la primera plana política aquesta setmana. En les pròximes hores es preveuen pluges a Sabadell, insuficients per acabar amb un problema que apunta a ser una de les grans qüestions dels pròxims mesos.

L’alcaldessa, Marta Farrés, demana al Govern de la Generalitat que permeti excepcions a Sabadell i a tots els municipis que compleixin amb el límit de consum d’aigua. Tornarà a demanar que no es tanquin les piscines municipals descobertes, perquè les considera “refugis climàtics” per a les persones més vulnerables a l’estiu. Tot plegat a les portes d’entrar en emergència per sequera.

L’hospital Parc Taulí de Sabadell torna a viure setmanes de tensió per l’acumulació de casos de grip i covid-19 a les Urgències. Fonts de l’hospital asseguren que el centre treballa amb normalitat, però admeten que el pic de contagis de malalties respiratòries que viu no només la ciutat i la comarca on dona servei l’hospital, sinó tot el país, fa que tot vagi més lent.

La clínica dental Caredent de Sabadell, ubicada al passeig de la plaça Major, ha tancat les seves portes sense previ avís. Segons alguns afectats, l’empresa va tancar fa uns dies i ells esperen rebre el seu tractament. “Molts de nosaltres hem avançat els diners, ara què passa?”, expressa una de les afectades.

La majoria acudeix als jutjatsdesprés de rebre una agressió que els hi deixa lesions lleus. També és habitual que les dones interposin denúncies per delictes contra la seva llibertat, integritat moral i intimitat. O pel trencament de penes i condemnes.

Tancades les especulacions sobre la venda del club, almenys de moment, la màxima atenció en el Centre d’Esports se centra en els despatxos esportius. El mercat d’hivern s’escalfa per moments. A les pròximes hores es confirmarà l’adeu de Guillem Naranjo -qui ho té fet amb el Teruel encara que continua sent futbolista del R. Zaragoza– i arribarà la segona incorporació, el davanter Abde Damar, cedit per la UD Ibiza.