Ja hi ha calendari per al BRAM! a Castellar

Els amants del cinema estan d’enhorabona. El Club Cinema Castellar Vallès enceta el 2024 aquest divendres a les 20.30 h amb el film francès Deja de decir mentiras , dirigit per Olivier Peyon. Es tracta d’una pel·lícula exhibida a la darrera edició de l’Atlantida Film Festival de Filmin, dins la secció LGBTI+ i que és inèdita a les sales comercials.

La primera proposta de l’any és un drama estiuenc que adapta una novel·la de Philippe Besson que explica la història d’un escriptor que retorna al poble on va créixer. El viatge farà que el protagonista, tregui la pols als records del seu despertar sexual i del primer amor adolescent.

La programació de les pròximes setmanes

La programació continuarà el diumenge 21 de gener, a les 19 hores, amb Creatura, la proposta d’aquest mes inclosa dins el Cicle Gaudí. La darrera pel·lícula d’Elena Martín Gimeno és el film que ha obtingut més nominacions, amb un total de 15, als Premis Gaudí que l’Acadèmia del Cinema Català ha de lliurar el proper 4 de febrer. A més, va ser la guanyadora del Premi a la Millor Pel·lícula Europea a la Quinzaine des Cinéastes de Cannes.

Creatura parla de sexualitat i desig femení a través dels ulls de la Mila (personatge protagonitzat per la mateixa Elena Martín) que revisita experiències de la infància i adolescència amb l’esperança de reconciliar-se amb el seu propi cos.

Les projeccions del mes finalitzaran el divendres 26 de gener, a les 20.30 h, amb Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan, dirigit per Julien Temple i produït per Johnny Depp. El documental fa un viatge trepidant per l’extraordinària carrera de Shane MacGowan, líder de la banda The Pogues i un dels músics més influents de la història recent del Regne Unit que va morir el passat 30 de novembre.

Les dates del BRAM!

L’entitat també ha donat a conèixer les dates de la propera edició del BRAM!. La mostra de cinema tindrà lloc entre el 23 de febrer i el 3 de març i està previst presentar-ne el contingut la darrera setmana de gener.

A més, també és previst que des de finals de gener i durant tot el mes de febrer tinguin lloc les projeccions del BRAM! escolar, que arriben a pràcticament tot l’alumnat de la vila des d’I3 fins a 2n de Batxillerat. Aquesta iniciativa es du a terme a través dels servei de la Guia Didàctica de l’Ajuntament.