Què puc fer si soc un dels afectats pel tancament de la clínica dental Caredent?

La clínica dental Caredent, situada al centre de Sabadell, ha tancat sense previ avís i ha deixat uns 150 clients amb els tractaments a mitges i amb gran part del seu cost ja pagat, en alguns casos amb imports de fins a 14.000 euros. Tot i que l’amo els hauria justificat que el motiu de la clausura era que el local on es troba el negoci s’ha de sotmetre a una remodelació, els clients detallen que no hauria pagat el lloguer des de feia mesos.

Las situació no ha passat desapercebuda, despertant la indignació de la comunitat i, especialment, del col·lectiu perjudicat. En aquest context, l’Oficina Municipal d’Informació a les persones Consumidores (OMIC) ha elaborat un seguit de recomanacions per a les persones afectades pel tancament a Sabadell de la clínica dental.

Què recomana l’OMIC?

Si les persones afectades volen continuar amb els serveis contractats, cal formular una reclamació prèvia davant la seu central de Caredent, ja que la resta de franquícies continuen prestant els seus serveis i l’OMIC disposa d’informació que indica que la central està oferint continuar els tractaments a la clínica de Barcelona -tal com han expressat a aquest Diari alguns afectats-. Ha de ser una reclamació per escrit, per deixar-ne constància, per mitjà de les dades que figuren a la seva pàgina web (Clínicas Caredent SL, av. de Alberto Alcocer, 24, 6ºA, 28036, Madrid. CIF B84519131. Tel.: 917399610. a/e: [email protected]). Cal deixar un marge de tres setmanes per tal que la seu central emeti la corresponent resposta.

Aquelles persones que no estiguin interessats a continuar el tractament a Barcelona i desitgin optar per la resolució:

En cas d’haver finançat el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei odontològic, han de presentar, davant l’empresa financera, reclamació prèvia per l’anul·lació de les quotes pendents de satisfer.

Les persones afectades pel tancament d’aquestes clíniques que haguessin pagat el seu tractament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o mitjançant un crèdit personal, poden formular reclamació prèvia a la seu central de Caredent per l’import del tractament que hagin abonat i que no s’hagi efectuat.

En ambdós casos, si la resposta és negativa o si ha transcorregut el termini d’un mes sense obtenir resposta, es podrà presentar la reclamació de consum corresponent per mitjà de l’OMIC de Sabadell.

En funció de com vagi evolucionant el cas, l’OMIC anirà actualitzant les recomanacions. Tota aquesta informació es podrà consultar al web municipal o telefònicament al 93 745 31 68.

Si t’has vist afectat pel tancament del Centres Ideal i/o Caredent, és moment d’actuar! 📢Uneix-te a la nostra reunió informativa

⏰12 de gener a les 18h

📍Presencial i📲Online: https://t.co/uQZ8nRsZYS T’ajudarem a recuperar els teus diners!#CasoIdeal #centroideal #caredent pic.twitter.com/VNxz36MHvi — AICEC-ADICAE (@AicecAdicae) January 9, 2024

A més, aquest divendres, l’associació AICED-ADICAE ha organitzat una reunió informativa per tractar aquest cas. La cita, a les 18 h, online o presencial.