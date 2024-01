Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba farcida de notícies rellevants en diferents àmbits. La salut, l’educació o la cultura, en la primera plana informativa.

“Quan arriba un pic, el sistema, que ja normalment va al límit, satura”. Ho assegura Àlex Mayer, delegat sindical a Sabadell de Metges de Catalunya i adjunt de Medicina Interna de l’Hospital Parc Taulí, que afegeix que “la forta tornada del virus de la grip s’ha traduït en unes urgències saturades, tensió i dificultat per pujar els pacients a planta”. L’hospital Parc Taulí torna a viure setmanes de tensió per l’acumulació de casos de grip i covid-19 a les Urgències; i segons alerta Mayer, “el nombre de pacients per professional pot arribar a la dotzena i alguns dels ingressats poden tardar fins a quatre o cinc dies a ser traslladats a planta”.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat aquest dijous que la contenció dels preus dels lloguers entrarà en vigor a Catalunya durant el mes de febrer. En una compareixença des de Madrid després de reunir-se amb la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, Capella ha explicat que han pactat acabar en les setmanes vinents la feina per aprovar i publicar l’índex de preus de referència dels lloguers que s’ha d’aplicar per poder declarar zones tenses els 140 municipis assenyalats per Territori, entre els quals hi ha Sabadell, Terrassa i bona part dels municipis de la comarca.

Indústria sostenible a tocar del riu Ripoll. Aquesta serà una de les línies estratègiques que En Comú Podem batallarà aquest mandat a Sabadell. El número 1 de la coalició, Joan Mena, exigeix implementar un nou model econòmic a Sabadell amb dos grans objectius: importar empreses punteres amb llocs de feina ben pagats, i així fer un creixement econòmic compatible amb l’emergència climàtica.

Representants dels Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació han presentat aquest dijous la comunitat educativa de l’Institut Arraona, al barri de Can Llong, alguns dels detalls del futur edifici que ha d’acollir els alumnes del centre. Està previst que aquesta nova construcció tingui capacitat per acollir cinc línies d’ESO i tres de batxillerat.

Mar Fayos, la cantant que travessa oceans, celebrarà un dels seus concerts més simbòlics. I no podia ser enlloc més que no fos Sabadell, casa seva sempre que torna de Boston, on és professora titular de música a la Berklee College of Music. Casa seva després d’un 2023 de gira per Àsia com a cantant principal de l’espectacle Alegría, del Cirque du Soleil. Ha batejat l’actuació de divendres a la CavaUrpí com a 30 en concert.