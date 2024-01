Espectacular doble arrencada d’any de l’OAR Gràcia Sabadell

Els dos equips sèniors de l’OAR Gràcia Sabadell han tingut un inici de 2024 espectacular. La doble cita al pavelló municipal del carrer de Boccaccio s’ha saldat amb victòries contundents, especialment valuosa la del femení davant un rival directe. L’afició verd-i-blanc ha gaudit de l’espectacle.

Ha obert el foc el conjunt masculí davant el Molins de Rei. Després d’encaixar la primera derrota de la temporada a casa en l’últim compromís del 2023, els homes de Pere Ayats han deixat clar que l’aturada nadalenca ha servit per carregar piles i han sortit a la pista molt endollats, amb ganes de resoldre per la via ràpida. I així ha estat. Un 4-0 de sortida ja significava una evident demostració d’intencions.

De fet, el partit ha estat de direcció única. El Molins s’estavellava en la bona defensa local i els graciencs gairebé es mostraven infal·libles en cada arribada a l’àrea rival. El 12-5 del minut 15 era eloqüent. La diferència s’ha eixamplat fins als vuit gols al descans (22-14). No s’ha relaxat gens l’OAR a la represa, mantenint un elevat ritme i, sobretot, una elevada efectivitat, amb Bernat Correro al capdavant (9 gols). També Daniel Peiro (6) i Jordi Sala (5) han estat força encertats.

El Molins no ha tingut capacitat de reacció i el 42-29 final ha estat el reflex de l’enorme superioritat del conjunt verd-i-blanc. A més, la jornada ha estat rodona perquè el BM La Roca va punxar a casa cedint un empat davant el combatiu Sant Esteve Sesrorives (33-33) i ara, l’OAR, segon, s’acosta a només dos punts del líder, igualat amb el Sant Cugat i un punt per sobre del Sant Quirze. El cap de la taula és un mocador.

Exhibició a la segona part

Estava gairebé obligat l’OAR femení a guanyar davant el BM La Roca per no distanciar-se de la zona de privilegi. El primer tram de partit ha estat igualat, amb intercanvi de cops, i fins i tot el conjunt visitant s’ha avançat amb dos gols d’avantatge (5-7, 6-8). A partir d’aquí, les jugadores de Carol Carmona han demostrat el seu caràcter competitiu i amb un parcial de 6-2 han capgirat la situació, per arribar al descans amb un esperançador 14-11.

Ha estat el preludi d’una autèntica exhibició a la segona meitat. L’OAR ha fregat la perfecció, amb una feina defensiva extraordinària que ha desarmat l’equip roquerol. En atac, la maquinària verd-i-blanca també ha funcionat al màxim nivell, amb Janna Sobrepera en els seus números (10 gols). També Berta Prat, Claudia Marrugat i Eury Ruano s’han mostrat molt encertades en els seus llançaments.

L’afició ha xalat de valent i el marcador s’ha encarregat de fer justícia (16-13, 20-24, 26-17). Aquesta vegada no hi ha hagut cap sotrac i l’OAR ha confirmat una gran victòria (32-23) per mantenir molt vives les seves opcions de lluitar per les fases d’ascens. Continua en quarta posició, però a només dos punts de La Roca i a tres del Sant Joan Despí. El líder Mislata no falla i està a sis punts. La segona volta serà apassionant. De moment, el 2024 no podia començar millor.

FOTOS: LLUÍS FRANCO