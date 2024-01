Tot a punt per a la passada de Sant Antoni Abat a Sabadell

Com cada 17 de gener la passada de Sant Antoni Abat arriba a Sabadell. La nova edició es presenta amb algunes novetats, com la inscripció prèvia- que ha calgut per apuntar-se-, tres punts del recorregut amb veterinaris i més punts d’abeuratge pels cavalls. Tot i això, la cita també manté les seves tradicions gràcies a la feina organitzadora de les colles Sant Antoni Abat Colla Vella i Joventut Sant Antoni Abat Colla Nova, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell.

Les activitats

La jornada començarà de bon matí. Concretament, a les 8:30 h amb la trobada de la comitiva a casa dels Abanderats petit i gran. Enguany la bandera petita de la Germandat la durà Carla Nobau, acompanyada de les cordonistes Laia Nobau i Ivet Castilla. La bandera gran la portarà Sergi Pons, amb Mariona Perea i Berta Fité. La trobada de les banderes serà a l’Avinguda Barberà 321 i tindrà com a capità de colla a Albert Canet qui saludarà als abanderats.

A continuació la comitiva es dirigirà a la Plaça Taulí, on se celebrarà la benedicció dels cavalls i altres animals domèstics a les 10 h del matí. A les 11 h serà el torn de la venda del pa beneït a l’entrada del carrer de la Rosa, a la rectoria de l’església de Sant Fèlix. Posteriorment, l’espai acollirà la solemne celebració eucarística, en honor a Sant Antoni Abat, a les 11:30 h.

Ja al migdia, a les 13 h, iniciarà l’aperitiu i entrega del pa i coca als socis de les colles dins l’Hotel Urpí. Per obtenir-ho caldrà presentar la bossa de la colla de l’any 2023 i el rebut amb la quota del 2024. Finalment, a les 17 h de la tarda, començarà la tradicional passada i tres tombs. L’inici serà al carrer de Francesc Layret i es recorrerà el centre de Sabadell fins a acabar al passeig Manresa.