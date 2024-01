Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat ha estat marcada en les últimes hores per la passada de Sant Antoni, que va omplir els carrers de Sabadell. Els cavalls van tornar a ser els protagonistes en una jornada festiva amb aroma reivindicatiu.

L’acte, organitzat per les colles Sant Antoni Abat Colla Vella i Joventut Sant Antoni Abat Colla Nova -i amb la col·laboració de l’Ajuntament-, va aplegar milers d’espectadors repartits per diferents punts, especialment el Centre, en una marxa guiada per la Colla de Música de Sabadell.

Els autobusos de Sabadell premen l’accelerador. Transports Urbans de Sabadell (TUS) no només ha recuperat els usuaris que viatjaven en autobús abans de la pandèmia, sinó que ha superat els seus registres. Més de 14,5 milions de viatgers van pujar als vehicles de TUS l’any 2023, el que representa un creixement anual del 19% i un 5,1% respecte al 2019, assolint la millor xifra de la història.

Els gestors del restaurant La Mola del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac van lliurar aquest dimecres més de 14.400 signatures a l’Ajuntament de Matadepera, al Vallès Oriental, per defensar la continuïtat del negoci, que regenten des de fa quasi 60 anys. En l’acte hi van participar prop d’una trentena de persones. Aquest dijous, la Diputació de Barcelona exposarà el seu pla per a l’espai.

El ressò de les campanes i el tic-tac dels rellotges s’han convertit en la banda sonora de la vida del sabadellenc Bartomeu Rocabert. És rellotger industrial –especialista en rellotges grans de façana o de campanar– i és qui setmana rere setmana corona Sant Fèlix per programar la maquinària del rellotge, ajustar l’hora i per vetllar pel bon estat de les campanes i les instal·lacions.

La Fundació Bosch i Cardellach inaugura aquest dijous la sèrie de dues conferències titulada Museus de futur. Un debat obert, que vol obrir el focus per tractar un dels temes que són d’actualitat a Sabadell, el futur dels museus que tenim a la nostra ciutat.