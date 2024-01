Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba carrega de notícies rellevants en les últimes hores. El patrimoni de la ciutat i l’entorn natural de la comarca, en la primera plana informativa.

Finalment, la Casa Duran no serà la seu de la Capital de la Cultura Catalana que durant aquest any ostenta Sabadell. Tot i que el 2024 ja ha començat, a hores d’ara l’Ajuntament no ha presentat el programa d’activitats amb motiu d’aquesta celebració, la qual cosa es preveu que faci la setmana que ve.

El futur de la Mola comença a definir-se després de mesos de dubtes al voltant del cim un cop es va confirmar el tancament del restaurant a final d’aquest mes de gener. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest dijous el seu projecte, que engegarà el 23 de gener amb un pla de futur i sostenibilitat per a l’espai natural, ubicat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

La temporada de la CavaUrpí tot just ha arrencat i, des d’aquest gener i fins al maig, durà a escenari alguns dels noms artístics del panorama musical: Albert Pla, Lluís Coloma, Judit Neddermann, Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Roger Mas, Manu Guix, Andrea Motis i Elena Gadel.

No és massa freqüent veure un Maserati pels carrers de Sabadell, però des de finals del 2023 és una mica més fàcil poder creuar-se amb un vehicle de la prestigiosa marca d’alta gamma italiana.

Queden poques fonts d’aigua centenàries a Sabadell. Per això, les supervivents cobren un significat especial, tot i que estan tan integrades en el nostre paisatge urbà que passen desapercebudes. La Font de la Granota, obra de Josep Campeny i Josep Renom, de 1919, n’és una.