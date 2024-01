Rescaten un ciclista d’un barranc de 4 metres de profunditat

Els Bombers han rescatat aquest dissabte un ciclista que havia caigut per un barranc de 4 metres de profunditat. Els fets han succeït vora les 10:38 h quan l’home circulava pels voltants de la Font de la Torre. Després de l’accident ha pogut contactar amb emergències i fins la zona s’hi han desplaçat dues dotacions. Al trobar complicacions per treure’l, els Bombers han fet ús d’un helicòpter i el sistema de gruatge. Finalment, el ciclista ha estat traslladat al Taulí amb previssió d’una possible fractura al braç.