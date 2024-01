Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem una nova setmana, amb l’actualitat informativa farcida de notícies. Una de les més rellevants de les últimes ens situa a la Mola, on diumenge va tancar el restaurant després de més de cinc dècades.

La Diputació de Barcelona manté ferma la decisió i, a partir del pròxim 23 de gener, s’iniciarà el pla de futur i sostenibilitat per a l’espai natural, ubicat al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. És per això que, durant el cap de setmana, treballadors i clients han anat dient ‘adeu’ al restaurant.

En plena sequera, la Carmen Salazar –veïna de Can Rull– sap que no pot desaprofitar ni una sola gota. Malgrat que hi ha restriccions en el reg de les plantes i gespes a causa de la situació de sequera, aquesta veïna s’encarrega de mantenir amb vida a les plantes que encara resisteixen a la jardinera del carrer de Sòcrates. “És el meu gra de sorra. M’agraden les flors i em sento millor si puc salvar-ne alguna”.

Aquest juliol farà vint-i-quatre anys que Montse Vilanova va entrar al Centre Metal·lúrgic, vint dels quals a la direcció adjunta. Des de finals del passat 2023, ha agafat el relleu de Gabriel Torras, de qui només té paraules d’agraïment, després que la presidenta Alícia Bosch apostés per ella per agafar el timó de l’associació patronal.

El Sabadell d’Óscar Cano continua llançat. Ni el poderós Celta Fortuna ni la desastrosa actuació arbitral van poder frenar el conjunt arlequinat, que encadena la tercera victòria consecutiva i s’acosta encara més a la permanència. A la segona meitat, dos dels nouvinguts en aquest mercat d’hivern, Abde i David Soto, van propiciar l’èxtasi de l’afició a la Nova Creu Alta.

Circ, música, llum i rialles. Aquesta és la fòrmula que presenta ‘Copiar’. L’espectacle és obra de la companyia Animal Religion i s’ha presentat aquest dissabte a Ca l’Estruch. L’esdeveniment és el primer espectacle de la temporada gener-juny de la programació de laSala, qui estrena l’obra en coproducció amb el Mercat de les Flors.