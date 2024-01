L’Ajuntament de Sabadell està treballant per minimitzar l’impacte de la processionària del pi, un insecte lepidòpter que es pot trobar a la ciutat, sobretot, els mesos de febrer, març i abril però que, enguany, i a causa de les altes temperatures, ja està present en alguna zona de forma prematura. Per prevenir l’eruga, el consistori ha tractat preventivament 1.816 arbres durant el mes d’octubre i novembre. Tot i així, és important que tota la ciutadania apliqui alguns consells per minimitzar els riscos d’aquest insecte, el pèl del qual pot provocar molèsties i problemes de salut en persones i animals.

A Sabadell s’estan fent servir diverses tècniques de gestió integrada per controlar les plagues. Així, el consistori duu a terme tractaments fitosanitaris, que són actuacions puntuals als llocs de més incidència i risc; extraccions mecàniques, que comporten el monitoratge i destrucció mecànica de nius i larves; la potenciació dels enemics naturals de les plagues, que impliquen la instal·lació de caixes nius d’ocells insectívors i la millora dels hàbitats i la biodiversitat.

Què és la processionària?

La processionària del pi és un lepidòpter, és a dir, una papallona que viu i s’aparella a l’estiu. Les seves larves apareixen a partir de la tardor. Durant les nits d’hivern, s’alimenten de les fulles dels pins, i durant el dia, s’agrupen en nius. A mesura que creixen i que el fred avança, construeixen nius més tancats -fins a crear la bossa característica-, que constitueixen el seu refugi durant el període de més fred. A finals d’hivern o principis de primavera, les larves baixen a terra per cercar un lloc on enterrar-se i pupar, fins que a l’estiu surten convertides en papallones.

Consells per minimitzar els riscos:

No tocar les erugues. Evitar, sobretot, el contacte amb els ulls.

Portar els gossos lligats i evitar que s’apropin a les erugues.

Si s’és al·lèrgic a aquest insecte, cal evitar accedir a les zones afectades.

Quin risc suposa?

Les erugues tenen uns pèls urticants que, si es toquen, poden originar reaccions al·lèrgiques. Cal anar especialment amb compte que els gossos no les llepin o molestin.

Per evitar l’ús de tractaments químics que poden danyar la fauna i contaminar el medi, l’Ajuntament aplica una combinació de mesures per combatre aquesta plaga.