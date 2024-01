Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Toca fer un repàs a les notícies més destacades d’aquest dimarts, amb la situació en el món educatiu a la primera plana informativa.

Propostes “viables” i amb “impacte en els resultats educatius” perquè puguin tenir una “continuïtat” en el temps. Són les premisses sobre les quals treballaran els 18 experts representants de la comunitat educativa i de l’àmbit acadèmic a qui la Generalitat ha encarregat impulsar millores educatives. La titular d’Educació, Anna Simó, va anunciar la creació d’aquest grup a la cimera entre l’executiu i els partits parlamentaris que es va celebrar el passat mes de desembre arran dels mals resultats dels alumnes catalans a les proves PISA.

Pràcticament set de cada deu delictes al volant registrats a Sabadell són per conduir sota el consum d’alcohol i drogues, segons els darrers registres oficials de la Policia Municipal (2022). En concret, els agents van enxampar 251 conductors que conduïen sota els efectes de l’alcohol o les drogues –superant el límit penal– i 15 que es van negar a fer-se la prova. Un 15,6% més que l’any anterior i la xifra més elevada des d’abans de la pandèmia (2019).

Per què les relacions del poder Espanya són com són? Hi ha dos estats, un visible i un altre invisible? Quin paper tenen els partits, el poder judicial, la policia i els grans grups de comunicació a mantenir els fonaments de l’Estat? Els periodistes Ferran Casas (1977) i Joan Rusiñol (1979) presenten Espanya no es toca. Les cartes de l’Estat al descobert aquest dimecres a les 18h a la Llar del Llibre de Sabadell.

Osona Vallès Carns ha rebut, recentment, el vistiplau de l’Ajuntament per a iniciar les obres d’ampliació de la seu central, a l’Escorxador de Sabadell (C/Costa i Deu, 113), on invertirà tres milions d’euros. La previsió és que les obres tinguin una durada no superior als divuit mesos, i que un cop finalitzades permetin obtenir “les certificacions que ens demanen a les grans superfícies”.

El barri de Gràcia encara un any important en matèria urbanística, ja que és una de les zones de la ciutat amb més obres en marxa o pendents en el seu espai públic. En total, l’Ajuntament de Sabadell hi està invertint més de 8 milions d’euros, gran part dels quals destinats a la reconversió de l’antic conjunt fabril Sallarès Deu.