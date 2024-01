Els embassaments de les conques internes freguen l’emergència (16%)

Els embassaments de les conques internes freguen actualment el 16%, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els nou pantans que s’utilitzen com a referència per la mitjana se situen, en conjunt, en el 16,02%. De moment, el context no suposa l’aplicació automàtica de la declaració d’emergència, que s’implementa individualment a cadascuna de les unitats que conformen les conques internes.

El sistema Ter-Llobregat, que abasteix Sabadell i altres municipis de l’entorn, se situa en el 16,5%, mig punt per sobre del llindar que preveu el pla de sequera, i de moment continua en preemergència. Al seu torn, la unitat que depèn de l’embassament de Darnius-Boadella fa mesos que està en emergència i ara les reserves se situen al 12,1%.

En aquest context, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que els territoris depenents de les conques internes entrarien en emergència per sequera “probablement” la setmana que ve. El cap de l’executiu va constatar que caldrà estar pendents del consum i de les pluges, tot i que ja va advertir que les previsions a curt termini no en preveuen. A més, va destacar l’esforç de la ciutadania i els agricultors, de cara a endarrerir l’entrada d’emergència per la sequera:

Les parts implicades treballen amb l’escenari de l’1 de febrer com a data per a l’inici d’una nova etapa en la gestió del problema, amb l’inici de la fase 1 del pla. De moment, les restriccions -que afectaran directament la ciutadania- han estat rebudes amb cert escepticisme per alguns sectors econòmics i esportius de la ciutat.