Enderroquen l’edifici de l’antic bar El Diluvio, un establiment històric del moviment obrer de Sabadell

En els últims dies ha començat l’enderroc de l’edifici que hi havia a la carretera de Barcelona, 2, cantonada carretera de Molins de Rei, on destacava el balcó de la casa cantonera. Allà hi havia hagut el bar El Diluvio.

Aquest establiment forma part del Patrimoni sociocultural i etnològic del catàleg de patrimoni de Sabadell perquè va ser “indret de trobada d’antics republicans, anarquistes i líders del moviment obrer de les primeres dècades del segle XX”, tal com recull el pla de protecció del patrimoni sabadellenc. En el mateix edifici també es feien trobades per jugar a la mítica màquina recreativa El Millón.

L’edifici es pot enderrocar completament, però si es fa una nova construcció, l’Ajuntament insta a “valorar la necessitat” de posar una placa que recordi què hi havia hagut. Fonts municipals confirmen que s’ha sol·licitat una llicència d’obres per fer-hi una nova promoció d’habitatges amb aparcament subterrani. L’obra permetrà endarrerir la façana i guanyar diversos metres de vorera a la carretera de Barcelona, ja que la pròxima construcció s’haurà d’alinear amb l’edifici existent, ja endarrerit, al número 12.