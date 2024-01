Les notícies més destacades del dia a Sabadell

El món educatiu a Sabadell mira a Can Rull, on en les últimes hores s’ha conegut un nou episodi rellevant al voltant del futur de l’escola Andreu Castells.

Inspecció d’Educació assumirà les funcions de la direcció del centre després que els membres de l’equip directiu hagin agafat la baixa en bloc aquesta setmana. En un contacte informatiu aquest migdia a la biblioteca del centre, la directora dels Serveis Territorials al Vallès Occidental d’Educació, Maite Fons, ha detallat que “s’està treballant per trobar un equip directiu interí format per professionals de l’escola que entomi el lideratge pedagògic i organitzatiu al centre”.

Matinal amb incidències a la xarxa ferroviària de Sabadell i la comarca. La circulació de trens de l’R4 entre Terrassa Est i Sabadell es troba interrompuda després que s’hagi localitzat el cos sense vida d’una persona al voral de les vies, a poca distancia de l’estació egarenca.

Les obres per soterrar les vies de la línia R2 de Rodalies al seu pas per Montcada i Reixac començaran el proper dilluns, 29 de gener. Així ho ha anunciat el consistori de manera oficial en un acte en què s’ha anunciat que els treballs començaran al barri de la Ribera, on es faran les primeres cales.

Van ser presentats a les instal·lacions del concessionari Movento Sarsa Skoda de la nostra ciutat i com a curiositat, Abde Damar i David Soto no només ja s’han estrenat amb la samarreta arlequinada sinó que també han celebrat gols. D’això se’n diu arribar i moldre.

Per què la justícia no investiga l’Operació Catalunya un cop conegudes les proves? Podríem considerar el recentment estrenat llibre que signen a quatre mans els periodistes Ferran Casas, subdirector del digital Nació, i Joan Rusiñol, sotsdirector d’informatius de Catalunya Ràdio, com una guia per a respondre’ns aquesta pregunta. I moltes més, de fet.