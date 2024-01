Les notícies més destacades del dia a Sabadell

El 2024 arribava marcat en el calendari com l’any en què Sabadell s’haurà d’erigir Capital de la Cultura Catalana. Després de diverses setmanes amb la qüestió damunt la taula, en les últimes hores s’ha detallat com serà la cita a la ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell ha respost a la gran pregunta que s’ha fet el sector cultural en els últims mesos: realment, què vol dir ser Capital de la Cultura Catalana 2024? La programació cultural estable de la ciutat es reforçarà amb un 20% més d’activitats, superant el miler d’actes culturals de totes les disciplines artístiques, segons ha informat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una presentació del projecte davant de representats d’entitats i col·laboradors al Saló del Teatre Principal.

Sabadell té més de 500 edificis protegits en un catàleg que inclou més de 800 elements catalogats. Molts són àmpliament coneguts i singulars, fàcilment identificables com els edificis modernistes de l’antiga Caixa Sabadell (c. de Gràcia, 17); el Despatx Lluch (c. de la Indústria, 10) o l’hotel Suís (c. de la Indústria, 59). Però més enllà d’aquests exemples més significatius, la protecció del patrimoni és una matèria amb la qual es troben molts sabadellencs en el seu dia a dia, perquè no són pocs els edificis residencials unifamiliars o plurifamiliars que estan protegits.

En els últims dies ha començat l’enderroc de l’edifici que hi havia a la carretera de Barcelona, 2, cantonada carretera de Molins de Rei, on destacava el balcó de la casa cantonera. Allà hi havia hagut el bar El Diluvio.

Sabadell ha batut un nou rècord de temperatura màxima, durant aquest mes de gener. Aquest dijous, el termòmetre de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat una temperatura màxima de 23,6 graus, a les 13.36 h. Mai, des de l’arribada de l’estació del Meteocat a Sabadell, s’havia arribat a superar els 23 graus.

Adri González reforça el filial del CE Sabadell fins a final de temporada cedit pel Mallorca. El terrassenc va destacar amb el juvenil arlequinat la temporada 21-22 on el conjunt de Marc Nomen va assolir una històrica cinquena posició i González va anotar 15 gols a la Divisió d’Honor. La seva aparença i capacitat golejadora li va fer guanyar-se el sobrenom de ‘Haaland’, tal i com explica ell mateix a una entrevista al D.S.