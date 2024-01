Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Deixem enrere un cap de setmana amb molta cultura i esport a Sabadell. Toca ara arrencar una nova setmana, en què girarem full al calendari per encetar el segon mes de l’any.

L’any de Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana ja ha començat. Si el passat dijous l’Ajuntament va presentar el programa al Teatre Principal, dissabte el mateix indret va acollir el concert inaugural de la cita. L’encarregada de fer els honors ha estat la pianista sabadellenca Laura Andrés i no ho ha fet sola, ja que l’ha acompanyat Roser Loscos al so del violí.

La novena edició del Míting Internacional de Catalunya a Sabadell va tornar a ser tot un espectacle. Una cita amb el més alt nivell de l’atletisme de casa i de fora, que va fer vibrar la Pista Coberta– futura Pista Carme Valero– durant la tarda de dissabte. En unes instal·lacions gairebé plenes, el públic sabadellenc va poder gaudir de les diferents disciplines atlètiques i va observar el gran domini dels atletes internacionals que van imposar-se en 10 de les 16 finals. Tot això en una cita que, com ja és tradició, va viure el trencament de 5 rècords.

Un any més, Sabadell s’ha posat les vambes per a la novena edició de La Llanera Trail. La cursa de muntanya referent a la Unió Excursionista de Sabadell i a la ciutat ha aplegat prop de 900 inscrits en les tres distàncies ja consolidades.

El punt aconseguit pel Sabadell a l’estadi de Las Gaunas davant el SD Logroñés s’ha revalorat una mica més aquest diumenge amb la derrota del Cornellà a Salamanca (3-0) i l’empat del Rayo Majadahonda (pròxim rival a la Nova Creu Alta) contra la Cultural Leonesa (1-1, amb gols dels exarlequinats Sergi Garcia i Aleix Coch). Només el goal–average general -el registre que ara mateix mana per establir la classificació- impedeix els arlequinats sortir de la zona de descens en aquesta 21a jornada.

Setmana d’obres d’asfaltatge i altres millores en entorns escolars de Sabadell. Aquest fet comportarà diferents afectacions en el trànsit d’aquests punts, amb actuacions que ja han començat aquest dilluns -des de poc després de les 9 del matí-. Es preveu que els treballs s’allarguin durant tota la jornada en cada emplaçament.