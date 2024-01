Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al penúltim dia d’un mes de gener farcit de notícies importants. El ple d’aquest dilluns va abordar qüestions rellevants, en una jornada marcada per les protestes a les portes de l’Ajuntament.

Les famílies de l’Andreu Castells han traslladat els xiulats i els crits de “direcció, dimissió” del barri de Can Rull a les portes de l’Ajuntament. Desenes de famílies de l’escola es van concentrar a la plaça de Doctor Robert per reiterar que volen que el Departament d’Educació de la Generalitat els confirmi per escrit que l’equip directiu de l’Andreu Castells –de baixa des de la setmana passada– no tornarà a liderar el centre.

Onze mesos després d’anunciar l’acord a tres bandes, entre el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell i Celestia Aerospace, per a l’arribada de l’empresa de fabricació i llançament de nanosatèl·lits, finalment aquest dilluns s’ha acabat aprovant la venda de la parcel·la de 10.000 m2 al CZFB per valor de 2.627.700 €, més IVA. (3.179.517 €).

Aquest dimarts a la tarda tindrà lloc el debat i la votació de la llei d’amnistia. La transcendent jornada en l’àmbit polític tindrà protagonisme sabadellenc. Segons ha avançat TVE, el diputat Paco Aranda (PSC) serà l’encarregat de defensar la llei d’amnistia pels socialistes al Congrés dels Diputats.

23.59h. Dissabte nit. Un grup de sis joves xerra al carrer de Gràcia. Havent sopat, fan temps abans d’entrar al pròxim local del Centre de Sabadell on donaran la benvinguda al diumenge.

La data del 30 de gener per a l’entrada en servei del tram Viladecavalls-Olesa de la B-40 salta pels aires. L’estrena de la infraestructura està en caure, però ja està clar que no serà aquest dimarts, com es deduïa de la darrera proposta del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda urbana (MITMA) a l’Ajuntament de Terrassa.