L’emergència per sequera arribarà “probablement” dijous

Nou gir de guió en la gestió de la sequera. El Govern ha convocat per a aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Els embassaments d’aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hm3, el llindar marcat per declarar la primera fase d’emergència segons el Pla Especial de Sequera.

Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicat que la situació crítica ha forçat a aquesta reunió extraordinària de dijous on “es valorarà” l’escenari i “molt probablement” es decretarà l’emergència.

Segons Plaja, les altes temperatures d’aquests dies “han tingut un impacte i han provocat un descens en la reserva d’aigua més pronunciat, més propi de primavera que d’ara”. És per això que, si com es preveu, es decreta l’emergència, el Govern avança que “es donaran instruccions clares del que això comporta per a la població i per a tots els sectors”. De moment, des de l’àmbit esportiu i econòmic de Sabadell van mostrar el seu escepticisme davant unes mesures anunciades que consideren indiscriminades i que no resolen el problema.

Els embassaments, en mínims històrics

Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’aquest dimarts, el conjunt de pantans que nodreixen l’àrea metropolitana de Barcelona se situen en el 16,3% de capacitat i els 99,88hm3 del màxim de 612,07hm3 que poden contenir. Malgrat que els pantans de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç ja estan en conjunt per sota del límit des de la setmana passada, fonts del Govern van assegurar fa uns dies que l’emergència no es declararia aquesta setmana. Una decisió que, finalment, sembla que canviarà.

Si aterrem el debat a casa nostra, Sabadell es troba dins del límit establert per l’ACA en el context actual, amb un consum al voltant dels 160 litres per habitant i dia -unes dades que situen la ciutat dins dels marges fixats també en l’escenari més estricte, la fase 3-. Però la resposta al problema de la sequera s’aborda des d’una mirada més àmplia i el conjunt d’accions s’implementen a tot el país, sense contemplar excepcions, com ha demanat reiteradament el Govern de Sabadell en veu de l’alcaldessa, Marta Farrés.