Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat a Sabadell torna a arribar marcada per la situació de sequera. S’espera l’aplicació de noves mesures aquesta mateixa setmana.

El Govern català ha convocat per a aquest dijous 1 de febrer la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Els embassaments d’aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hm3, el llindar marcat per declarar la primera fase d’emergència segons el Pla Especial de Sequera.

L’Embassa’t ha fet pública la segona llista dels noms que actuaran durant la 16a edició del festival de música independent: Samantha Hudson, Cala Vento, Marala, Aines, Merca Bae, 2manyzorras, ALVVA, Mareo, Nerve Agent i Senda Fatal.

El consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment dimarts la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la construcció del nou hospital de proximitat del Vallès Occidental, un equipament que està previst que es construeixi a la confluència dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.

Ara ja és oficial. El central Jesús Fernández, que l’1 de març complirà 24 anys, s’ha convertit en el cinquè fitxatge del Centre d’Esports Sabadell, cedit per la Ponferradina, en aquest intens mercat d’hivern. D’aquesta manera, el director esportiu, Carlos Rosende, compleix una de les peticions del tècnic Óscar Cano, qui volia completar un eix defensiu que havia fet curt en efectius després de les baixes de Biel Farrés i Antonio Sánchez.

La troballa de bombes i altres elements propis de conflictes bèl·lics del passat és un fet relativament habitual a casa nostra. La recent intervenció de Castellbisbal se suma a altres actuacions rellevants que els TEDAX, àrea especialitzada dels Mossos d’Esquadra, han realitzat durant la darrera dècada i que serveixen per dibuixar una part de la història de Catalunya. Algunes d’elles, a la nostra comarca.