Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Toca girar pàgina en el calendari. Entrem en el mes de febrer amb l’actualitat farcida de notícies. El món educatiu o la situació de sequera, en primera plana informativa.

Responsables del Departament d’Educació van presentar la setmana passada a la comunitat educativa de l’institut escola Virolet, a Can Llong, el projecte del nou edifici de secundària que ha de donar continuïtat a les línies de primària –que van estrenar nova construcció fa dos cursos–. “Se’ns ha dit que l’edifici estaria acabat per al curs 27/28”, apunta José Reyes, portaveu de l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, que es mostra reticent amb els terminis.

Trenta minuts va trigar l’Albert Plana a aparcar la seva bicicleta a la zona habilitada del recinte de Cal Balsach, entrar al pavelló municipal a veure part d’un entrenament i tornar. En sortir, la seva bicicleta havia desaparegut. “Vaig trobar el candau tallat”, recorda. El fill de l’Anna Girbau va tenir més sort: el conserge, que estava a l’aguait, va veure que allà fora hi havia uns moviments estranys. I va enxampar in fraganti els lladres, que no van aconseguir prendre-li el patinet elèctric.Per evitar-ho, ha comprat un candau antitenalles.

D’aquí poques hores sabrem si el català és més a prop d’Eurovisió o del Parlament Europeu. L’artista Roger Padrós (1997) confia en la força visceral de la cançó El temps per passar a la final del Benidorm Fest, on aquesta setmana s’escull l’artista que representarà Espanya al festival europeu, que se celebrarà a Malmö (Suècia) l’11 de maig.

El centre cívic de Sant Oleguer serà seu de l’Escola Municipal de Música de forma temporal. Les obres d’ampliació de l’equipament de Sol i Padrís, ara executades en un terç, permetran acollir les aules d’aquest centre de formació fins a la construcció del futur conservatori de música, un equipament encara sense data ni projecte definit.

El Govern català ha convocat per a aquest dijous la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Després de mesos esperant la decisió mentre les reserves d’aigua continuen baixant, l’entrada en aquest nou escenari suposarà l’aplicació de noves mesures amb afectació per als ciutadans.