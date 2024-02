Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat arriba farcida de notícies rellevants. L’emergència per sequera o la situació de les ocupacions a Sabadell ocupen la primera plana informativa en aquest inici de mes de febrer.

Davallada en les ocupacions d’habitatge a Sabadell. Hi havia 1.442 pisos sostrets a la ciutat a 31 de desembre de 2023, un 1,9% menys que l’any anterior, segons les dades facilitades pel departament d’Habitatge de l’Ajuntament. La baixada és mínima, però trenca la tendència ascendent que s’arrossegava des de l’esclat de la crisi econòmica del 2008.

Tal com estava previst, el Govern català ha decretat l’entrada en fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen 202 municipis i prop de 6 milions de persones. Entre ells, hi ha Sabadell, on es començaran a aplicar noves restriccions per fer front a la grau situació.

Roger Padrós ha vist com la final del Benidorm Fest se li escapava per molt poc. L’artista, que és de Polinyà i viu a Sabadell, va oferir un gran paper en la segona semifinal del certamen, que escollirà el representant d’Espanya a Eurovisió 2024, una edició que se celebra el maig a Malmö (Suècia). El cantant va desplegar amb emoció la balada El Temps, l’única cançó en català del concurs.

Nova nit de vandalisme a Sabadell. Poc abans de la mitjanit, els Bombers van rebre l’avís per l’incendi d’uns contenidors al carrer de Cervantes, al Centre de la ciutat. Dues dotacions es van desplaçar fins al lloc, on van cremar quatre contenidors, amb un altre parcialment cremat. A més, les flames van afectar una furgoneta i un turisme que hi havia aparcats a la zona.

Amb la sortida de Cristian Herrera tancada, el CE Sabadell reforça el seu mig del camp i deixa el mercat d’hivern enllestit. Sergi Maestre signa fins a final de temporada amb el conjunt arlequinat procedent de l’Albacete, equip de Segona Divisió. Amb els manxecs, el nou jugador del Centre d’Esports no ha disputat cap partit aquesta temporada, però compta amb gran experiència a la categoria de bronze del futbol estatal.