Roger Padrós ha vist com la final del Benidorm Fest se li escapava per molt poc. L’artista, que és de Polinyà i viu a Sabadell, va oferir un gran paper en la segona semifinal del certamen, que escollirà el representant d’Espanya a Eurovisió 2024, una edició que se celebra el maig a Malmö (Suècia). El cantant va desplegar amb emoció la balada El Temps, l’única cançó en català del concurs.

Tocant al piano i descalç, defensant una actuació plena de sinceritat, Padrós va ficar-se el jurat a la butxaca. Aleshores, per què va quedar en cinquena posició, sense plaça? L’artista ha quedat fora de la final de dissabte del Benidorm Fest per culpa del vot demoscòpic, que cal diferenciar del televot. Li van faltar només 8 vots per ser un dels quatre escollits.

El vot demoscòpic va ser emès per 350 persones escollides per una empresa especialitzada amb la intenció que representéssin la població espanyola. Aquests votants van ser escollits en funció de l’edat, el sexe i, entre altres factors, la feina. El televot, que tothom va poder exercir des de casa enviant un SMS, havia deixat l’artista en quarta posició.