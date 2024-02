Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem una nova setmana amb l’actualitat informativa farcida de notícies. Acomiadem un cap de setmana amb molt esport, cultura i molts altres temes.

Sabadell va tancar el 2023 amb el nivell d’atur més baix de l’última dècada, pràcticament arribant a xifres de desocupació del 2008, just abans de l’esclat de la crisi econòmica. Amb tot, però, més d’11.000 persones es troben actualment buscant feina a la ciutat. Més de la meitat (57%) tenen 45 anys o més, segons les darreres dades de l’Observatori de l’Economia Local (OEL). I no és una dada determinada pel context socioeconòmic, sinó que aquest grup d’edat forma part del nucli dur de l’atur.

El passat dissabte va ser un dia gran per la Hermandad del Rocío a Sabadell. I és que Juana Llavero ha pres possessió com a nova presidenta de l’entitat rellevant a Toni Valenzuela, qui feia 7 anys que liderava el col·lectiu. La cerimònia s’ha celebrat al sud de la ciutat a la parròquia de Sant Francesc d’Assís, una església que s’ha omplert amb personalitats com l’alcaldessa, Marta Farrés; membres de l’equip de govern, regidors d’altres partits i membres de la resta d’hermandades de Sabadell.

És possible trencar la monotonia amb la música? Aquesta és una de les preguntes que L’alegria que passa, de Dagoll Dagom ha volgut resoldre a La Faràndula. L’espectacle d’una de les companyies referents a casa nostra convida a la reflexió sobre com afrontar la vida, presentant la dicotomia entre seguir un destí marcat o perseguir els somnis.

La fàbrica de Ca l’Escardat, o fàbrica Bosser, del carrer d’Alemanya, ens ha ofert durant anys una enorme estructura al mig del carrer per sustentar la façana. El cas mereix una explicació de com s’ha arribat a aquest present. És un fet similar al del joc dels disbarats, en el qual la canalla es passa una frase a cau d’orella, que en la seva transmissió successiva acaba transformada en un altre significat, amb la rialla conseqüent. Només que aquí, l’esglai és el de l’administració de l’absurd.

El Sabadell ha patit aquest cap de setmana una inoportuna ensopegada a la Nova Creu Alta, primera amb Óscar Cano a la banqueta, que li impedeix sortir de la zona de descens. Havia encarrilat bé el partit amb un golàs d’Abde abans del descans, però a la segona meitat es va veure dominat pel Rayo Majadahonda i fins i tot va poder perdre a l’últim minut. Punt insuficient i la situació continua sent la mateixa, ara a un punt de la permanència.