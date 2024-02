Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba aquest dimarts marcada per diferents equipaments i infraestructures de la ciutat que apareixen en la primera plana informativa. A més, hem posat la lupa en la natalitat a Sabadell, amb dades destacades.

Només a un de cada tres barris de Sabadell han nascut més nadons de les morts que s’han registrat. Els naixements a la nostra ciutat es troben en caiguda any rere any, una dinàmica similar a la resta del país: a Sabadell han nascut 1.643 sabadellencs el 2022 –les darreres dades disponibles–, unes mínimes de rècord. I han mort 1.903 persones.

Una empresa local s’instal·larà al solar del carrer del riu Ripoll, 40, que fins ara ocupava una fàbrica totalment abandonada des que l’11 de novembre de 2012 va patir un gran incendi. L’espai és a tocar del riu, pocs metres abans d’arribar a la Bassa. Era el que originalment es deia Auxiliar Industrial Sabadellense (1894), posteriorment coneguda com a Cal Bruges i, en els últims anys, Arraona Tèxtil.

La ‘cicatriu’ de les antigues vies dels FGC encara és visible al sector dels Planetes, al barri de Gràcia. Anys després del soterrament el terreny, que compren des del passeig de Can Feu fins a la carretera de Molins de Rei, encara es troba en un standby i a l’espera d’urbanitzar. El projecte per fer-ho hi és, però ha anat enrederint-se i ara els veïns viuen amb preocupació el fet que aquest no acabi de ser el que els van prometre.

Jornada complicada a la xarxa viària del país. Les carreteres catalanes registren a primera hora d’aquest dimarts els primers talls i afectacions per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els costos desmesurats al sector. La pagesia catalana emula avui les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. En total, s’han convocat una desena de talls de carreteres i tractorades a les principals carreteres del país.

Des de la setmana passada, Sabadell i la resta de municipis del sistema Ter-Llobregat es troben en situació d’emergència per sequera. La caiguda de les reserves en els embassaments ha provocat que el Govern català hagi pres la decisió d’aplicar noves mesures per fer front a l’escassetat d’aigua. Per això, volem saber: què feu per estalviar casa? Com us les heu enginyat per no gastar tant? Expliqueu-nos alguns exemples de mesures concretes.