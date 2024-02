Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades arreu del país, també a Sabadell, per les protestes de la pagesia catalana. Els tractors van travessar Sabadell en una jornada històrica.

Milers de pagesos van arribar dimecres de la tarda a Barcelona per protestar contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d’altres països. Les marxes lentes que al matí havien sortit de diversos punts d’arreu de Catalunya van començar a arribar a la capital catalana cap a les dues del migdia per l’avinguda Meridiana i la Diagonal després del seu pas per ciutats com Sabadell.

Entitats veïnals i comercials de Sabadell reclamen més contundència administrativa per lluitar contra la proliferació constant de pintades vandàliques arreu de la ciutat. Miris on miris, vagis al barri que vagis, no costa gaire trobar un gargot o una guixada que “embruta”, tal com les qualifiquen tant el president de l’Associació de Veïns Centre-Mercat, Evarist Fortuny, com el de l’Associació Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello.

“No hi ha cap zona d’esbarjo per a gossos al Centre de Sabadell. Fa anys que ho reclamem”, exposa la Mari Carme Oriol, propietària d’un gos de Sabadell. A la nostra ciutat hi ha uns 10.800 gossos, segons les darreres dades del cens de Sabadell i 13 àrees específiques per a aquests animals: nou zones tancades i quatre espais compartits amb vianants on es poden deixar lliures els animals.

En un context de sequera com l’actual, destaca la creativitat i l’enginy de la ciutadania per estalviar aigua. “Ens estem adonant de la importància que té i la gent està posant en pràctica accions molt interessants. Cada gota compta. No tenim previsió de pluges a la vista i el futur és incert. Per això, totes les mesures que podem posar sobre la taula seran benvingudes i es traduiran en un bé col·lectiu”.

Encara sense nom, el museu d’història, tèxtil i disseny tindrà una gestió mixta, “segurament un patronat”, amb presència, com a mínim, del Gremi de Fabricants, la Fundació Antoni de Montpalau –que atresora la col·lecció de moda més important de l’Estat, amb 17.000 vestits–, l’ESDi, la Fundació Bosch i Cardellach i l’Ajuntament, evidentment. A l’hora d’abordar el projecte, es comptarà amb la Generalitat.