Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La mobilitat torna a la primera plana informativa en les últimes hores amb la digitalització dels autobusos de TUS. La cultura i l’oci, també en portada.

Els vehicles han incorporat 142 panells informatius a bord, quatre càmeres de videovigilància a cada autobús, pagament amb targeta per als bitllets senzills, comptador de passatgers i 136 pantalles informatives a les parades on s’indica el temps d’espera de cada autobús.

Sabadell espera aquest cap de setmana la seva cita amb el rei Carnestoltes amb desenes d’activitats per deixar anar la imaginació. Si les condicions meteorològiques ho permeten, la nostra ciutat celebrarà el Carnaval el dissabte 10 i el diumenge 11 de febrer amb festes als carrers de diferents barris, centres educatius i mercats municipals. La Rua de diumenge comportarà diferents afectacions al trànsit.

Matí de divendres amb retards a la línia vallesana de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L’S2, que connecta Sabadell -des de l’Estació del Parc del Nord- fins a Barcelona ha patit una avaria a les instal·lacions que altera la freqüència de pas habitual en el servei. A més, aquest divendres també hi ha vaga de Renfe i Adif, amb afectacions en el servei de Rodalies.

El nou Centre de Serveis Socials Basics Sud s’ha posat en funcionament aquesta setmana, al passeig dels Almogàvers. Es tracta del cinquè equipament que forma part de la xarxa de serveis socials, que fins ara es trobaven ubicats als Centres d’Atenció Primària (CAP). “És important per prestar una atenció de qualitat, amb espais dignes”, ha exposat el tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. Aquestt centre fa unes 150 atencions setmanals, amb o sense cita prèvia.

No existeix el costum a Sabadell de preguntar als col·legues, als companys de feina, a la parella o a la família: “Anem a veure monòlegs?”. De moment. Perquè hi ha algú que vol canviar-ho i fer que a la ciutat s’instal·li aquesta nova rutina d’oci. És l’associació Parapapà, impulsada per l’humorista Missjones, l’àlies de Natàlia Prat.