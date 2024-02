Sabadellencs opinen: us sembla bé rebatejar el passeig entre Can Feu i Gràcia?

L’Agrupació de Veïns de Gràcia va plantejar ja fa més d’una dècada posar nom al passeig sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia. ERC repesca la proposta i vol que es digui Antoni Farrés, en honor al primer alcalde de Sabadell des de la instauració de la democràcia. Hem anat al passeig per preguntar a sabadellencs què n’opinen.

Per altra banda, el Jordi no ho veuria malament. Però, realment, li importa molt més una altra cosa, menys simbòlica: “Mentre arreglin el passeig, que hi posin el nom que vulguin”, diu. Assenyala el pont de vianants que separa les dues bandes del passeig, i que ara no serveix per a res, i afegeix: “S’hauria d’haver enderrocat… S’ha convertit en el pipi-can del barri, s’hi fan botellots i alguna vegada n’ha sortit de sota gent despullada…”.

Per altra banda, el Xavier no voldria que es perdés el nom de la via on té ara l’empresa, el passatge Enginyer Playà. “Fa referència al responsable de l’arribada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell”, argumenta. La proposta d’ERC, però, no contempla que es perdin els noms d’aquest carrer i el de Fraser Lawton. El Josep, que passeja un Bull dog francès, respon que sí, que considera que és un espai prou important per batejar-lo amb el nom de l’alcalde, que considera que “va fer coses molt importants per Sabadell”.

El Marcel i la Raquel són massa joves per haver viscut els 20 anys de govern d’Antoni Farrés, tot i que saben qui va ser. Sobre el possible bateig de la via, tots dos opinen el següent: “Estem acostumats al nom actual. De tota la vida”, diuen tant un com l’altre.

Tornant al tema, reafirma que, quan s’hagi acabat d’urbanitzar tot el passeig, li semblaria bé que dugués el nom de l’alcalde Antoni Farrés.