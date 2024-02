Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem el dimarts amb una radiografia del comerç al Centre de Sabadell. Com es distribueixen els locals? Com són les botigues del barri? Quina és la salut comerial en un dels pols d’activitat a Sabadell?

Nou de cada deu locals comercials del Centre de Sabadell estan ocupats. Ni la inflació ni els efectes postpandèmia han fet trontollar l’atractiu comercial de la nostra ciutat: cop és més difícil trobar un local disponible, només hi ha 134 locals disponibles als més de 8.530 metres que es recull a l’informe 2023 de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç, que analitza altres municipis com Granollers, Mataró o Terrassa.

La inauguració de l’autovia B-40 no és un punt final, més aviat és un punt i a part per a la patronals empresarials de Sabadell. Les entitats han recuperat un seguit de demandes històriques a la ciutat i al Vallès. Tot d’obres considerades clau per a la competitivitat i que han anat agafant pols en el calaix de les infraestructures: des de millores a l’AP-7 i la B-30, passant per la connexió al Port de Barcelona per tren, fins a reclams més coneguts, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa.

La gestió de la sequera a Catalunya continua en constant debat. Un dels grans punts de fricció entre l’Ajuntament de Sabadell i el Govern de la Generalitat són les piscines municipals. L’executiu local ha exigit en els últims mesos poder obrir-les a l’estiu, considerant-les refugis climàtics, necessaris com a espais de confort tèrmic per a la població. Fins ara, però, el govern català s’havia oposat a flexibilitzar les mesures en aquests equipaments, una postura que ara estudiaran.

Una altra de la desena d’obres de la Gran Via ja ha acabat. Es tracta de l’espai verd del reconvertit aparcament de zona blava que hi havia entre els carrers de l’Illa i de l’Estació, al Centre. S’hi han destinat uns 337.000 euros. L’obra estava pràcticament acabada des de feia mesos, però faltava enllestir la connexió elèctrica, la qual cosa ha fet endarrerir la seva obertura. Com en la resta d’obres de la Gran Via, no s’ha fet acte d’inauguració.

Els dies 16 i 17 de març, Fira Sabadell acull per primer cop la novena fira internacional de Vadevermut, una cita gastronòmica on s’oferirà un tast de desenes de marques de tot el món. Serà un punt de trobada per a professionals del sector i un espai obert al públic per tastar diversos vermuts, gastronomia, música en directe, tallers didàctics i un espai lúdic per als més petits de la casa. Entre els participants hi haurà marques locals.