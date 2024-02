El PP proposa que Antoni Farrés doni nom a l’estació de la Plaça Major

La Junta de Portaveus de dimecres passat va aprovar, amb el suport de PSC, Crida, Junts i En Comú Podem, i l’abstenció de Vox i PP, una moció presentada per ERC en què se sol·licitava que el passeig resultant del soterrament de les vies dels FGC al seu pas pel barri de Gràcia porti el nom de l’alcalde Antoni Farrés.

La portaveu del Partit Popular, Cuca Santos, va plantejar els seus dubtes en l’elecció d’aquest tram assenyalant dos aspectes. D’una banda, considera que no s’ha fet amb el consens ciutadà. De l’altra, la formació creu que una figura tan important per a la ciutat hauria d’ocupar un lloc més rellevant i transversal, un lloc que representés tothom i no només un barri.

Des del Partit Popular proposem que l’actual estació d’FGC del Passeig de la Plaça Major porti el nom de l’alcalde Antoni Farrés ja que és un espai i lloc per el que passem tard o d’hora la pràctica totalitat dels i les sabadellenques.#antonifarres #sabadell #estacio #ffgc #fgc pic.twitter.com/oNxvaLOybt — Partit Popular Sabadell (@PPSabadell) February 23, 2024

Així, des del Partit Popular proposen que sigui l’actual estació d’FGC del passeig de la Plaça Major la que porti el nom de l’alcalde Farrés i que se senyalitzi amb algun element artístic, tant a l’entrada exterior com a l’interior, ja que és un espai i lloc pel qual passa la majoria dels sabadellencs. “Esperem que la proposta sigui ben acollida pels veïns de Sabadell i la resta de grups polítics”, demana Santos.

La formació destaca que Antoni Farrés va ser un alcalde que va saber entendre la ciutat i governar per a tots els sabadellencs, sent el primer alcalde de la democràcia. A més, remarquen, va dur a terme la transformació de Sabadell modernitzant-la i reestructurant i articulant els seus barris. “Per això pensem que a l’hora d’escollir un lloc que porti el seu nom caldria obrir un espai de diàleg entre els ciutadans i el consistori per establir-ne el més adequat”, sentencien.