Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La cultura i l’esport -amb un vessant solidari- han estat els grans protagonistes del cap de setmana a Sabadell. Repassem el més destacat de les últimes hores.

L’espera ha valgut la pena per veure en directe una bona mostra del potencial cultural que té Sabadell. Més de 1.700 persones no es van voler perdre un seguit d’actuacions protagonitzades per més de 200 artistes de la ciutat, amb les diverses disciplines sobre l’escenari de la plaça de l’Argub.

Èxit solidari. La dotzena edició de la cursa Corro Contra el Càncer ha tornat a tenyir els carrers de Sabadell en el seu costat més humà i solidari. Prop de 1700 participants han fet els 5 km de recorregut, corrent o caminant, en una iniciativa que ha omplert la plaça Creu Alta i el centre de la ciutat.

Nou gran pas cap a la permanència. El Sabadell va superar al Real Unión amb una acció a pilota aturada quan el partit semblava encallat. Cop de cap d’or de Pau Resta a la sortida d’un córner en el minut 80 va decidir. Tres punts fonamentals per continuar fora del descens i convertir la Nova Creu Alta en una festa sota la pluja.

En un acte senzill, intens i molt emotiu, la mítica atleta Carme Valero, que va morir el passat 2 de gener, ja dona nom a la Pista Coberta d’atletisme de Catalunya. S’ha aprofitat el Campionat d’Espanya ‘short track‘ sub-18 que es disputa a la instal·lació sabadellenca per celebrar aquest petit homenatge institucional i oficialitzar la nova denominació aprovada en el Ple de l’Ajuntament.

La seva mà es mou a una velocitat pràcticament imperceptible a l’ull humà. Trena les fulles de les palmes, les cus. Els hi dona forma. Fa una autèntica obra d’art. “És l’experiència. Abans trigava molt més a fer-les”. La María Cortés és veïna de Can Puiggener i va començar a fer palmes amb només set anys amb les veïnes, la seva família mai n’havia fet.