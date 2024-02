Obertes les inscripcions per als casals gratuïts de Setmana Santa

En el marc del Programa Corresponsables, Sabadell acull diverses iniciatives gratuïtes adreçades a infants i adolescents. Activitats de lleure educatiu, amb el canguratge com una de les principals actuacions, tot garantint la supervisió dels menors per part de professionals amb titulació especialitzada.

Dins aquestes propostes, i coincidint amb un període de vacances escolars, l’Ajuntament ofereix dos casals de Setmana Santa, per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Les inscripcions ja estan obertes.

Els Casals es realitzaran de dilluns 25 a dijous 28 de març, en horari de 9 a 14 h en 2 espais: el Casal Cívic i Comunitari Centre (c. Sant Josep, 22) i el Casal Cívic i Comunitari de Gràcia (c. Reina Elionor, 110). La inscripció es pot fer per a tots els dies o per dies puntuals.

Així mateix, durant aquest curs 2023-24 el consistori disposa de diversos espais on s’ofereix un servei de cangur de dilluns a divendres a les tardes, en els següents equipaments: