Empreses i hotels de Sabadell, satisfets amb el MWC

La divuitena edició del Mobile World Congress (MWC) va tancar les portes amb 101.000 visitants, segons els organitzadors, on enguany la intel·ligència artificial va ser un dels principals atractius.

El congrés mundial també va tenir el seu impacte per a les empreses emergents presents i per als hotels de la ciutat. “L’any passat no vam arribar a penjar el cartell de complet, però aquest any sí. Ha vingut molt client europeu, també asiàtic i nord-americà”, celebren des de l’Hotel Urpí, que compta amb prop d’un centenar d’habitacions.

Des de la plaça Catalunya, a l’hotel Catalonia Sabadell, amb més d’un centenar d’habitacions, expliquen que durant un parell de dies “l’ocupació de l’hotel ha estat al 100%”, però, a diferència d’altres anys, enguany el client no ha arribat del congrés mundial: “Quan Barcelona està molt ple, ens rebota cap aquí, però cada vegada més es nota que hi ha més allotjament a Barcelona, i que, per tant, no es col·lapsa”, apunten.

Sinergies, clients i inversors

Sobre el terreny, diverses empreses emergents sabadellenques van prendre-hi part, sigui des del MWC o el 4YFN, que enguany celebrava la desena edició: “Nosaltres anem al Mobile des del 2017, i depenent de l’any hi hem anat amb un objectiu o l’altre, sigui per buscar inversió o partners més estratègics. Enguany, durant els quatre dies, però, hi hem anat per retrobar-nos amb clients i socis, i amb altres empreses emergents culturals”, explica el CEO i fundador d’Acqustic, Esteve Lombarte.

Altres, com Qualla, aquest any des del 4YFN, asseguren que “de totes les edicions que hem assistit, ha estat la més profitosa. Hem pogut parlar amb diversos inversors, possibles clients i un distribuïdor molt interessant del Middle East. Va ser molt important tancar una agenda prèvia”, explica el CEO de l’empresa emergent, Carles Porta.

Finalment, des de Siiwork, celebren poder estrenar-se en un congrés mundial, que per a ells “és un regal caigut del cel” on van poder veure moltes coses d’intel·ligència artificial “que ens interessen i ens seran molt útils en el futur”, explica Jordi Clusella, cofundador de l’empresa emergent.