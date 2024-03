Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La situació econòmica a Sabadell ocupa la primera plana informativa aquest dimarts. Repassem les notícies més destacades publicades en les últimes hores al Diari.

Un jove sabadellenc cobra 21.035 euros anuals bruts, segons un informe de l’Observatori del Vallès Occidental. Un salari allunyat del que cobren els sabadellencs de més de 55 anys (31.127 euros) i la mitjana de la ciutat (28.068 euros) i que, aplicant les corresponents retencions, es quedaria en uns 1.427 euros mensuals.

Sabadell ha trencat la dinàmica dels darrers mesos, posant fi a dos mesos consecutius amb un atur a l’alça a la ciutat, aconseguint reduir el nombre de persones desocupades.

L’Ajuntament de Sabadell comença a revisar edificis que puguin tenir el mateix risc d’incendi que el de la torre de València. Un equip de l’àrea d’Urbanisme s’ha desplaçat aquest dilluns a un bloc de pisos de cinc plantes de l’avinguda Can Bordoll, 2, al barri de Torre-romeu. L’edifici va ser construït per la mateixa promotora que el de València, FBEX, segons han informat els veïns i ha confirmat el consistori al Diari.

El Departament de Territori de la Generalitat ha comprat 33 habitatges del BBVA a Sabadell per a incorporar-los al parc públic de lloguer social. La compra s’ha fet a escala catalana i, en total, la conselleria ha adquirit 395 habitatges per un import de 17,7 milions d’euros; de mitjana, prop de 45.000 euros per domicili.

El Teatre Sant Vicenç reviu l’obra Cop de Rock, originalment de la companyia Dagoll Dagom, fins a mitjans d’abril. L’obra presenta una banda de música d’un grup de joves de la Costa Brava, que coincideix amb un grup de noies de les Terres de l’Ebre celebrant un comiat de soltera.