Més trucades al 112 (+3%) des del Vallès: quins són els motius d’avís?

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un 4,4% més de trucades aquest 2023 que el 2022 al conjunt del país. Fonts del CAT112 han explicat que s’han registrat 1.544.274 consultes, el que representa el 66% del total de Catalunya. L’increment segueix la tendència dels darrers anys.

L’evolució es reflecteix també a l’àrea del Vallès Occidental, on l’any passat es van fer 213.953 trucades al 112, un 3% més que el 2022. Un 34,9% van ser per temes de seguretat (74.763); un 32,6% per demanar assistència sanitària (69.693 trucades); per motius de trànsit es van fer 29.977 trucades (14%); per civisme 11.538 (5,4%) i per incendis 11.225 (5,2%).

El 14% dels avisos, al Vallès Occidental

Des de Sabadell se’n van fer 51.154 (23,9% del total). però és l’altra capital de comarca la que lidera la taula. Així, un 27,1% corresponen al municipi Terrassa (57.990 trucades); des de Sant Cugat del Vallès van ser 19.489 (9,1% del total); des de Rubí 18.308 (8,6%); i des de Montcada i Reixac 11.855 (5,5% del total).

La majoria de trucades es fan al Barcelonès (el 63%). El 14% dels avisos són al Vallès Occidental, l’11% al Baix Llobregat, el 7% al Maresme i el 5% al Vallès Oriental.