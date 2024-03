L’Astralpool masculí arrenca el camí a l’Eurocup

Tornada la normalitat de la competició domèstica, ara és el torn d’Europa. L’equip masculí de l’Astralpool inicia el seu camí a l’Eurocup rebent al Tourcoing francès a la Finetwork Aquàtics de 50m el divendres a les 19:30h. Els de Quim Colet arriben al duel després d’aconseguir dues solvents victòries a la lliga davant el Sant Feliu (18-11) i el Mataró (7-20) i es troben assentats a la segona posició de la Divisió d’Honor. “En aquests dos primers enfrontaments ens hem centrat en nosaltres mateixos. Recuperar sensacions i tornar a agafar el sistema i metodologia de joc després de l’aturada. Crec que aquesta setmana ha estat molt millor que l’anterior i ens sentim preparats per afrontar aquest partit”, reflexiona el tècnic.

“Serà clau que puguem marcar el ritme del partit”

Després de quedar-se a un pas d’estar entre els vuit millors de la Champions, el CN Sabadell afronta els vuitens de la segona competició continental amb optimisme i ganes d’imposar el seu joc en aquest duel d’estrena a Can Llong. “Crec que serà clau que puguem marcar el ritme del partit. Ells són un equip que li agrada el joc més posicional i lent i si entrem en la seva dinàmica ens costarà molt més. El Tourcoing a nivell de noms és un gran conjunt i penso que els mesos d’aturada li han anat bé per recuperar alguns jugadors que tornen d’aquests compromisos amb més confiança”, admet Colet. Els sabadellencs tindran fins a última hora el dubte d’una de les seves principals referències. Kosta Averka, que va tornar del Mundial amb Montenegro amb una lesió, serà la gran incògnita per al partit de debut a l’Eurocup.

Enguany, l’Astralpool es troba entre els grans candidats d’una competició que comptarà amb un nivell molt alt amb conjunts com el JUG Dubrovnik de Sergi Cabanas, l’Spandau o el Vouliagmeni, entre d’altres. Com a gran novetat, el títol es decidirà en format ‘final four’. “En una competició d’eliminatòries hem d’anar partit a partit i no mirar més enllà de poder guanyar al Tourcoing. Sabem que si passem de ronda, als quarts gairebé tots els equips hauran jugat la Champions aquest any. Això demostra que el nivell és molt alt i per molt que haguem estat a un pas del top8 europeu, tots els equips poden guanyar-te si treus el peu de l’accelerador”, explica. La tornada dels vuitens es disputarà el 23 de març a França.

Una competició de bon record

L’Eurocup porta grans records a l’Astralpool. L’última vegada que els de Quim Colet van disputar la competició, el 2022, van aconseguir aixecar el títol superant al Telimar a la gran final. Una fita històrica per a l’entitat que va sumar aleshores el primer i únic títol continental de l’equip masculí del Club. “Va ser un moment històric per l’equip i l’entitat. Tots els que vam guanyar aquella edició tenim un gran record del títol i la competició. Una vegada no hem acabat entre els vuit millors d’Europa, la gran il·lusió no és una altra que intentar tornar a viure una experiència així i sabent el que costa aixecar trofeus”, admet l’entrenador.

Els jugadors de l'Astralpool celebrant el títol del 2022. /LL.F.