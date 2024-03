El Sabadell perd dos punts d’or en el tram final del partit (1-1)

Gerro d’aigua freda. El Sabadell tenia gairebé al sac la victòria i en el tram final s’han esvaït dos punts d’or davant la Cultural Leonesa. El gol matiner de Marcos Baselga ha permès controlar el partit, però a la segona part el setge visitant ha trobat una escletxa en el minut 85 i l’empat ha tingut un regust amarg.

L’onze d’Óscar Cano ha presentat dues novetats: ha tornat Carles Salvador i Baselga s’ha convertit en el ‘9’ en detriment de Marru fent tàndem ofensiu amb Vladys i Abde, com sempre, amb més llibertat d’acció. En la línia defensiva, Jordi Calavera ha actuat com a lateral i Astals ha pogut avançar la seva posició. A la Cultural cal destacar la presència de dos dels tres exarlequinats: Aleix Coch i Joseba Muguruza. Aarón Rey s’ha quedat inicialment a la banqueta.

Molt endollat i concentrat ha aparegut el Sabadell, superant la forta pressió que ha plantejat l’equip lleonès, amb una excel·lent sortida de pilota. Ha avisat Vladys amb una rematada fora i a la segona, la centrada, en acció a pilota aturada, ha trobat el cap de Marcos Baselga, qui no ha perdonat, deixant en evidència tota la defensa visitant. El tercer gol de l’aragonès aquesta temporada.

A partir d’aquí, el conjunt arlequinat ha sabut gestionar el nou escenari favorable. Solidesa, control i amenaça constant de contracop cada vegada que els homes d’Óscar Cano pispaven la pilota amb la seva capacitat d’anticipació. De fet, gairebé no ha passat res més, tampoc a l’àrea d’Ortolá. S’ha fet notar més el col·legiat asturià García Riesgo, de trist record a Barreiro, mostrant dues rigoroses grogues a Marc Domènech i Pau Resta de manera consecutiva.

La primera part ha acabat amb ensurt i esbroncada. En l’exagerat temps afegit, Guillermo ha rematat increïblement per sobre del travesser tot dins de l’àrea en una posició que semblava un clar fora de joc no senyalitzat per l’assistent enmig de la protesta generalitzada de jugadors i graderia. Si arriba a ser gol, l’escàndol estava assegurat.

Domini visitant

Lògicament, la Cultural ha fet un pas endavant a la segona meitat i seves han estat les primeres arribades. Escudero ha tingut una bona opció en una rematada de cap. El partit s’ha convertit en un monòleg visitant. El Sabadell s’ha enfonsat massa al darrere. Ortolá ha hagut d’intervenir amb encert en el minut 64 en una rematada d’Escudero molt a prop del pal. Estava patint el conjunt arlequinat.

Ha mogut la banqueta Óscar Cano, donant entrada a Moyano i David Soto, per trobar més energia per sortir a la contra. Han marxat Abde, poc participatiu, i Baselga i d’aquesta manera Vladys s’ha quedat sol a l’eix de l’atac. Per cert, l’ucraïnès ha vist la groga i serà baixa a Riazor. No ha canviat gaire el guió. El Sabadell no ha trobat la manera de sorprendre.

Tampoc la Cultural era capaç de generar ocasions, però en una de les poques indecisions defensives, Berto González, després d’un rebuig de Calavera sota pals, ha enviat la pilota al fons de la xarxa. Una gerra d’aigua freda a la Nova Creu Alta. L’empat no acontentava ningú. Ha tingut el Sabadell l’opció per guanyar en un llançament de falta de David Soto que Bañuz ha desviat a córner. S’han esvaït dos punts d’or en el tram final. Tocarà patir.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Calavera, Sergi Maestre, Pau Resta, Toni Herrero, Carles Salvador, David Astals, Marc Domènech (Marru, m. 77), Baselga (David Soto, m. 67), Abde (Moyano, m. 67) i Vladys.

Cultural Leonesa: Bañuz; Muguruza, Aleix Coch, Fornos, Jaume Pol (Álvaro Martínez, m. 73), Kevin Presa (Berto González,m. 64), Fabio Blanco (Calderón, m. 64), Diego Barri, Guillermo (Dorian, m. 73), Escudero (Luis Bilbao, m. 80) i Martín Solar.

Àrbitre: Francisco García Riesgo (Comitè asturià). Grogues: Marc Domènech, Pau Resta, Calavera, Vladys; Aleix Coch, Martín Solar, Quique Fornos;

Gols: 1-0, minut 13: Baselga; 1-1, minut 85: Berto González.

Incidències: 3.647 espectadors a la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO