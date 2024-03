Acord entre Moventis i Barberà del Vallès per formar professionals del transport

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de l’empresa nascuda a Sabadell, Moventia, han presentat un conveni de col·laboració per formar professionals del transport a la població vallesana.

L’objectiu del curs, aprovat mitjançant el conveni d’ambdues entitats i que compta amb la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, és doble. Per una banda, cobrir la manca de professionals de la conducció en el sector del transport de viatgers per carretera i, de l’altra, oferir una oportunitat a persones en situació d’atur o, amb la intenció de redissenyar el seu futur professional.

L’acord contempla la contractació del 40% de l’alumnat en alguna de les empreses de Moventis, un cop obtingudes les habilitacions requerides. Per a l’alumnat que no sigui contractat per Moventis, la Fundació Barberà Promoció ofereix la inscripció a la seva borsa de treball facilitant la cerca d’ofertes i d’oportunitats laborals adients al seu perfil. La formació, que s’impartirà a càrrec d’APTIBUS, centre formatiu de Serveis Professionals per la Conducció i col·laborador de Moventis, es durà a terme a les instal·lacions municipals, a partir del 25 d’abril.

El curs té una durada de 295 hores, s’adreça a persones en situació d’atur, majors de 24 anys i amb permís de conducció B vigent, i ofereix la formació requerida per a la presentació a les proves per l’obtenció del carnet de conduir D i per als exàmens del CAP inicial-viatgers. “Des de Moventia, mitjançant la nostra vertical experta en mobilitat col·lectiva, desitgem que aquesta col·laboració publicoprivada sigui el començament d’un gran procés de formació dels millors professionals. Formar part d’una iniciativa com aquesta, que promourà oportunitats laborals i suposarà una empenta per a persones en situació d’atur o en cerca de feina, donant-li eines per a evolucionar professionalment, reforça la identitat social que abandera Moventia“, ha apuntat la vicepresidenta Corporativa, Comunicació Interna i Institucional de Moventia, Sílvia Martí.

Moventis té una experimentada experiència en l’impuls de cursos i formacions per l’habilitació integral de nous professionals del transport de persones. Des de 2019 fins a 2023, la divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia ha impulsat 17 cursos de formació i inserció laboral a diversos municipis catalans. En aquest temps, 259 persones han estat formades per l’empresa i s’ha contractat a un total de 113 professionals al grup.