El Festival Internacional de Música de Sabadell amplia, aquest any, el nombre d’espectacles i d’espais coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana i incloent a la programació noms com l’Orquestra Segle XXI, Marco Mezquida, el Quartet Mèlt o el Poètic Trio, al costat de la Coral Belles Arts de Sabadell (CBAS), la Cobla Mediterrània i l’Orquestra d’Acordions de Sabadell. El guitarrista sabadellenc Juan Manuel Cañizares serà l’encarregat d’obrir la 24a edició del festival, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell. Serà el 17 de juny, a les 20 h, al Teatre Principal.

El festival, que combinarà talent local i grans noms de l’escena musical, es portarà a terme del 17 de juny a l’11 de juliol i les localitats es posaran a la venda en els propers dies. A més del Teatre Principal i el pati del Casal Pere Quart, un dels espectacles d’aquest any es realitzarà al Teatre La Faràndula.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha comentat durant la presentació que “el Festival Internacional de Música de Sabadell suposa un esforç molt important per part de Joventuts Musicals per donar impuls i contribuir a què la música en viu soni i ressoni a la nostra ciutat, amb les millors propostes possibles”. La presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Joana Soler, ha explicat que per a l’entitat “és un plaer treballar per a què la musica estigui present amb el nivell musical que Sabadell mereix i més fent aquesta aportació en un any tan important com el de la Capitalitat Cultural”.

Soler ha afegit que “a Sabadell podem parlar de música en majúscules i hem d’estar orgullosos del gran nivell musical que tenim”.

El programa

Juan Manuel Cañizares obrirà el festival amb el seu quartet flamenc. Col·laborador durant 10 anys de Paco de Lucía, Cañizares ha rebut el Premi Nacional de Guitarra o el Premi de la Música. A més d’intèrpret, és compositor i docent a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Ha girat per tot el món i ha estat l’únic guitarrista flamenc convidat per l’Orquestra Filharmònica de Berlín.

La Coral Belles Arts de Sabadell serà la protagonista, el 20 de juny, a les 20 h, al Teatre Principal, del segon concert del festival. Amb direcció de Jordi Lluch, la formació interpretarà Un rèquiem alemany, op. 45, de Johannes Brahms, una obra coral i orquestral monumental escrita entre el 1865 i el 1868.

Els solistes seran Laia Prat (soprano) i Germán de la Riva (baríton) i en la interpretació del piano a quatre mans la CBAS comptarà amb el Nexus Piano Duo, integrat per Mireia Fornells Roselló i Joan Miquel Hernández Sagrera.

El tercer i quart concerts d’aquesta 24a edició aniran a càrrec de dos clàssics del festival. El 27 de juny, a les 20 h, la Cobla Mediterrània passarà pel pati del Casal Pere Quart amb el concert titulat Pau Casals i la cobla, basat en les obres que el mestre –de qui es commemoren els 50 anys de la seva mort– va escriure per a aquesta formació.

Per la seva banda, l’Orquestra d’Acordions de Sabadell farà Un passeig (in)formal per la història de la música, amb peces originals per a acordió, l’1 de juliol, a les 20 h, també al pati del Casal Pere Quart.

El 4 de juliol a la mateixa hora i en el mateix escenari, passarà pel festival el Poètic Trio, una formació especialitzada en la musicació de poemes, que oferirà dos dels seus projectes: Vistes al mar, dedicat íntegrament a poemes de Joan Maragall, i Antología poética española, que reuneix una mostra de grans poetes com Quevedo, Góngora, Rosalía de Castro, Machado, Lorca o Alberti, entre d’altres.

El 6 de juliol, a les 20 h, el 24è Festival Internacional de Música de Sabadell recalarà al Teatre Municipal de la Faràndula amb un concert de l’Orquestra Segle XXI titulat Anton Bruckner integrador de cel i terra, centrat en dues obres d’aquest compositor austríac. El concert, dirigit pel castellarenc Esteve Costa, format al Conservatori de Sabadell, comptarà amb la participació del també sabadellenc Cor Pax, a més dels solistes Severine Maquaire (mezzo) i Joan Francesc Folqué (tenor).

En la recta final, el festival comptarà amb el pianista i compositor Marco Mezquida, que presentarà a Sabadell el seu nou disc, Tornado, la idea del qual és crear un viatge sonor que evoqui la força natural d’un tornado amb la sonoritat del jazz. Serà el 8 de juliol, a les 20 h, al pati del Casal Pere Quart.

El festival el tancarà, en aquest mateix espai, el Quartet Mèlt, l’11 de juliol, a les 20 h. La formació, integrada entre altres pel sabadellenc Oriol Quintana, popular arran de la seva participació al programa televisiu Oh, Happy Day!, presentarà l’espectacle Celebrem!, un concert a capella amb un repertori de gèneres i estils variats, que van des de la música clàssica europea fins a la música popular i moderna, tant de casa nostra com de l’altra banda de l’Atlàntic.