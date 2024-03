Mariona Escoda actuarà a la CavaUrpí de Sabadell

Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del talent show de TV3 Eufòria, és una de les protagonistes de la programació de tardor 2024 a la CavaUrpí Sabadell, que inclourà una quinzena d’espectacles amb noms com Toti Soler, Joan Miquel Oliver, Laura Andrés, Marina Rossell, Roger Padrós o Quimi Portet, entre d’altres.

Escoda presentarà D’una altra manera, el seu primer disc, en un concert acústic que es portarà a terme el 22 de novembre (21.00) i que estarà concebut per aprofitar al màxim la intimitat i la proximitat de la Cava, potenciant fins a l’extrem la interacció amb el públic. Les entrades per a aquest concert —i per la majoria dels inclosos en la programació de tardor— ja es poden adquirir a través de la plataforma Codetickets.

Després d’una temporada d’hivern-primavera marcada pels freqüents soldouts, la CavaUrpí repetirà durant la tardor la fórmula que l’ha convertit en un escenari imprescindible dins del panorama musical català: la combinació de grans noms amb el suport a bandes i artistes locals emergents, sense oblidar els concerts tribut, una línia de programació incorporada fa poc i que ha fet sorgir un públic molt fidel.

Grans noms

Entre els grans noms de la programació hi ha el de Toti Soler, un habitual de la Cava, que hi tornarà (4 d’octubre) per celebrar els seus 60 anys de música. El líder d’Antònia Font, Joan Miquel Oliver, també tornarà a Sabadell (18 d’octubre), en aquesta ocasió per presentar Electronic devices, el nou disc del seu projecte en solitari. La programació inclou encara un altre fix de la Cava: Manu Guix. El popular músic i pianista actuarà el 28 de setembre amb un nou concert basat en el contacte amb els i les espectadores. En aquest cas, les entrades sortiran a la venda properament.

La pianista sabadellenca Laura Andrés retornarà a la Cava amb un espectacle titulat Piano piano (19 d’octubre), igual que el també pianista Lluís Coloma, que en aquesta ocasió (26 d’octubre) vindrà acompanyat de His String Band 5 i amb el guitarrista Kid Carlos per presentar els temes del seu nou disc, Trip to everywhere.

La programació de tardor de la CavaUrpí serà també el marc en què Marina Rossell presentarà 300 crits (8 de novembre), el seu darrer disc. Aquest concert estava previst inicialment pel més de febrer, però es va haver de suspendre per problemes de salut puntuals de l’artista. D’altra banda, el representant sabadellenc al Benidorm Fest, Roger Padrós, tornarà a la Cava (9 de novembre) amb els temes d’A contrallum, el seu primer disc, tot just estrenat.

I un altre habitual de la Cava, Quimi Portet, reincidirà a l’escenari sabadellenc a petició del públic amb el seu projecte Si plou, ho farem al Pavello, que ja va exhaurir les entrades fa uns mesos. Serà el 15 de novembre. L’endemà, el saxofonista Dani Nel·lo presentarà Organ Trio, on de la mà de Gerard Nieto a l’orgue recupera el so que, a finals dels 50, va unir saxofonistes de rhytm&blues amb organistes.