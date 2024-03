Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes relacionats amb la mort de dos més a Alella el 23 de juny del 2023 en un assalt entre dos grups criminals de narcotraficants enfrontats. Un home va morir per arma blanca i l’altre per arma de foc. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que aquest última hauria matat el primer.

El passat 19 de març, els Mossos van realitzar un dispositiu per detenir els autors dels fets amb quatre escorcolls als domicilis dels investigats a Sabadell, Vilassar de Mar i Alella. Van detenir tres homes, dos dels quals relacionats amb la mort per arma de foc i el tercer per la logística associada al tràfic de drogues d’un dels grups enfrontats.

En les entrades, els agents van localitzar gairebé mig quilo de cocaïna, substància de tall i diners en metàl·lic.

Els detinguts, d’edats compreses entre els 34 i 53 anys, i que acumulen 12 antecedents per altres fets similars, han passat aquest divendres a disposició judicial. Els agents mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions.