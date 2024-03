El Sabadell vol iniciar la recta final del campionat amb una victòria davant l’Arenteiro

Retrobar-se amb la victòria és el gran objectiu del Sabadell després de sumar dos punts -els empats davant Cultural Leonesa i Deportivo- en les tres últimes jornades. Les excel·lents sensacions mostrades a Riazor s’han de confirmar ara al marcador contra l’Arenteiro, l’equip revelació del grup, aquest dissabte (20 h) a la Nova Creu Alta en l’inici de la recta final del campionat.

La prèvia del partit ha estat marcada per l’aparició pública del màxim accionista, l’americà Adam Rothstein, i l’exposició del pla de futur pel club juntament amb el president Pau Morilla-Giner en la doble conferència a la Cambra de Comerç. Al tècnic Óscar Cano li va fer “una sensació immillorable” pels seus pensaments i la sensació que “el club pot evolucionar correctament”, però prefereix centrar-se en “el que tenim entre mans i a continuar amb la bona trajectòria”.

El punt aconseguit a Riazor, malgrat que va ser agredolç per les circumstàncies, el pas dels dies li ha anat aportant valor. “El Deportivo venia amb uns números que espantaven i nosaltres som un equip de la zona baixa. El grup ho ha interpretat i ha estat la gran mostra que podem fer el nostre joc en qualsevol camp i context. Ha estat una bona setmana”.

Amb Vladys, sense Astals

Per a l’enfrontament davant l’Arenteiro, Cano recupera a Vladys, però perd a David Astals per sanció. El sabadellenc havia disputat tots els partits fins ara i l’entrenador el veu com un referent pel club. “Hauria de ser la bandera del projecte, per l’amor que sent pels colors, la ciutat i com s’identifica amb el Sabadell”. No obstant això, la confiança en la plantilla és màxima i el tècnic considera que té les peces suficients per no notar l’absència.

“Calavera pot jugar allà en defensa de quatre o de cinc i també pot continuar de central dret i posar a Nando o ‘Marru’ a la banda. Tenim alternatives que poden fer a la perfecció la feina que necessitem”, afegeix. L’Arenteiro és setè i Óscar Cano es desfà en elogis al parlar de l’equip gallec. “Juguen molt bé amb la pilota, són fluids i mòbils i són un equip molt difícil”. El tècnic no els descarta de la lluita pel ‘play-off’: “està tot igualat i al tram final sempre hi ha sorpreses”, diu.

L’equip revelació

Semblava un clar candidat al descens i s’ha consolidat com a la gran revelació del grup. L’Arenteiro gairebé frega la permanència matemàtica després d’una temporada excel·lent i oferint un joc molt atractiu. Fins i tot ha superat la baixa del veterà Miku, que va marxar al futbol veneçolà a l’hivern. Chacón, Pibe i Manín són les grans amenaces ofensives del conjunt dirigit per Javi Rey. Fora de casa baixa una mica el seu rendiment, però ha sumat tres victòries: 0-1 a l’Anxo Carro de Lugo i 1-2 a l’Stadium Gal d’Irun i el Municipal de Tarazona.

L’àrbitre del partit serà el valencià Juan Manuel Gordillo Escamilla, de 31 anys, que aquesta temporada ja ha xiulat a la Nova Creu Alta: concretament, en la victòria arlequinada més contundent de la lliga davant el Sestao River (3-0).