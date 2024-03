Les notícies del dia a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades per una informació que toca directament en el sentiment sabadellenc. Hem fet ‘l’últim viatge’ amb les barques del parc Catalunya, que han de quedar aparcades.

Solcar l’aigua del parc de Catalunya deixarà de ser possible, després de 32 anys. O almenys, fins a nou avís. “Amb molta pena hem de comunicar a la ciutat que a causa de la sequera hem de tancar el servei de barques i patinets de lloguer del llac”, lamenta Domènec Melé, gerent del Bar L’Embarcador de Sabadell. El proper 1 d’abril el servei quedarà interromput temporalment sense data concreta de reobertura i les embarcacions seran retirades del llac.

“Quan plou, el nou refugi dels gats s’inunda”, exposa Eva Fajas, presidenta de l’associació Solar dels Gats. El nou espai, segons els voluntaris, és acurat i fa el servei, però s’ha d’habilitar perquè no entri l’aigua quan plou. L’associació demana una solució “immediata” i que s’agilitzi el projecte per a la construcció de la gatera municipal.

La Nova Creu Alta té moltes paperetes per a acollir el proper amistós de la selecció catalana masculina absoluta de futbol. Segons ha pogut confirmar el Diari, la FCF ha pensat en l’estadi arlequinat per al partit que es disputarà la setmana posterior al final de lliga a Primera Federación (27-31 de maig).

Recentment, la Cambra de Comerç va comptar amb la presència del prestigiós enginyer i professor Marcos Urarte, considerat per la revista Forbes com un dels principals “futuristes” d’Espanya, on va parlar sobre les vulnerabilitats d’una economia globalitzada i les eines perquè les empreses superin els diversos reptes en un món canviant.

Sabadell és un dels 35 Punts Locals Reempresa que actualment hi ha a la província i el gestiona l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom/a de l’Ajuntament, ubicada al Vapor Llonch. En aquest marc, i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la patronal Cecot i la Fundació Autoocupació, s’hi ofereix assessorament a qui vol vendre la seva empresa com també a les persones emprenedores disposades a donar-li continuïtat.